Ana Guerra: “La luz del martes’ ilumina lo más profundo de mí”

Ana Guerra se arranca “las tiritas que cubren las heridas” para que se curen. Lo cuenta con música a la luz de la luna y del martes. El resto de la semana, también. A su ritmo. Ella las cierra cantando.

-Estarás encantada con el momento artístico que vives…

“Pues, la verdad es que sí. No me puedo quejar”.

-No como un vecino, que protesta cuando ensayas…

“¡Ah!, bueno… Estudio mucho. Una vez toqué el piano hasta las tres. Me disculpé y no ha vuelto a ocurrir”.

-Él insiste. ¿Busca ruido?

“No voy a entrar en polémicas. Hace como un año descubrí mi esencia en la música y en ello me centro”.

-A la vera del éxito…

“¡Muy feliz! He sacado un disco que va muchísimo conmigo y estoy haciendo giras”.

-¿Qué ha cambiado desde 2002, cuando apareciste en el programa Menudas estrellas?

“¡El mundo entero! Lo que no ha cambiado es esa niña ilusionada con la música y cuya pasión es cantar”.

-Se te abrió el camino…

“Tenía claro por dónde quería ir, qué dirección tomar. Obviamente, no sabía que me pasaría algo tan bonito”.

-¡Deseo cumplido!

“Estaba convencida de que de alguna manera iba a cantar. Actuaba en la calle y eso…”.

-La Operación triunfo de 2017 fue la consagración…

“Me siento ganadora, con permiso de Amaia [risa]. Significó una proyección”.

-¿Los participantes en aquella edición del concurso conservan el vínculo?

“Seguimos en contacto. Para quienes residimos en Madrid es más fácil. Nos llevamos superbién”.

-¿Qué reflexión sacaste de tu primer álbum de estudio?

“Que, entre tantos estilos musicales, me estaba encontrando. Una experiencia satisfactoria, realmente”.

-¿Qué ilumina La luz del martes? Curiosamente, el 24 de septiembre, cuando se publicó el disco, era viernes…

“Ilumina lo más profundo de mí. A veces siento vergüenza en los conciertos”.

-¿Por qué?

“Porque cuento historias que nunca compartiría en público. Voy con el alma abierta, expuesta”.

-Es una forma de ser para estar ahí…

“Está siendo fantástico, con una acogida espectacular”.

-¿El tema Tik Tak es un guiño al sencillo Ni la hora, mirando de reojo a Tik Tok?

“Sí. Digo: ‘Al principio no te daba ni la hora y ahora lo que quiero es sentir el tic tac de un reloj’. ¡A tope!”.

-El disco gira alrededor del eje promocional. ¿Cómo va?

“¡Bien! Arrancamos el 1 de octubre en Madrid, con 2.000 personas. Luego, Valencia, Cáceres, Gran Canaria…”.

-Cerca de casa…

“Estuvimos en el teatro Víctor Jara [Vecindario]. Además, la recaudación se destinó íntegramente a La Palma”.

-¡Palmas de aplausos!

“En la programación del día internacional contra la violencia hacia las mujeres”.

-Volcados ante la furia del volcán de Cumbre Vieja…

“La erupción volcánica es una catástrofe que me causa muchísima pena. ¡Un fuerte abrazo a los palmeros!”.

-Sin cita previa…

“En la entrega de los Premios Dial se estrenó la canción Virgen de las Nieves”.

-De Melendi…

“Un gesto solidario, de pura humanidad”.

-¿Para cuándo Tenerife?

“Está planteado para 2022. Todavía no hay una fecha”.

-En tu isla natal te esperan una sinfonía de emociones y un carnaval de sensaciones…

“Me apunto a un bombardeo, ¡je, je, je! Estuve de corista en una de las galas”.

-¡De buena gana!

“Con la Orquesta Sinfónica participé en el mítico concierto de Navidad”.

-La tradicional convocatoria en el puerto de Santa Cruz…

“Se lo propusieron al coro de voces infantiles del Conservatorio. Yo era la solista”.

-En 2020 diste las campanadas en Televisión Española…

“Acompañada por Roberto Herrera. Era un papelón para los dos, porque había que despedir el terrible 2020”.

-Con la pandemia, no estaba el horno para bollos…

“Con todo el respeto y la tristeza que se merecía ese año, en el que faltaba mucha gente por culpa de la covid”.

-No obstante, había que infundir ánimos para no rendirse al derrotismo…

“Se trataba de transmitir al público alegría y esperanza. Sentimientos contrapuestos. ¡Una misión complicada!”.

-¡Qué duda cabe de que el coronavirus ha sido un desarte!

“Unos de los sectores más perjudicados es el de la cultura, que ha padecido un castigo tremendo”.

-Pero no se achantaron…

“Durante el confinamiento, los artistas intentamos aportar nuestro granito de arena”.

-Muy despiertos, no renunciaron a los sueños…

“Hacía directos y cantaba casi todas las noches para espantar esa horrible pesadilla. Pensando en remontar”.

-¿De esta situación ha surgido alguna inspiración?

“Aparte de comprobar el efecto positivo que ejerce la música, no me apetecía recordar el trance”.

-El ritmo lo marcaban los latidos del corazón…

“En la desescalada sí compuse, cuarenta canciones”.

-¿Cuál cautiva más?

“Depende del lugar. En Andalucía funciona especialmente Me sobra el cuerpo; en Madrid, Mírame ahora…”.

-¿De aquí en adelante qué?

“Continuar siendo dichosa con la música”.