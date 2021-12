Candelaria anuncia mañana la Navidad con más luces (LED) que nunca

Mari Brito junto a los concejales de Cultura, Comercio y Obras y Servicios Municipales / NORCHI

Candelaria arrancará el período navideño mañana con el encendido de luces -este año ha aumentado el presupuesto de 70.000 a unos 110.000 euros- y la inauguración del Belén en el exterior del Centro Cultural de La Villa, una cita que se ha convertido en imprescindible para muchos visitantes.

Así lo adelantó la alcaldesa, Mari Brito, en la rueda de prensa, donde dejó claro que se mantendrán las restricciones por la COVID-19, y además, adelantó, como presidenta de la Fecam, que “aunque hay ayuntamientos que están a la espera de poder o no organizar alguna verbena de fin de año, me temo que con los índices actuales de contagio, Salud Pública no lo permitirá”.



El programa navideño se desarrollará del 3 de diciembre al 5 de enero con más de 100 actividades dirigidas a toda la familia, con especial énfasis en la dinamización comercial y las actividades culturales. Unas fechas navideñas en las que estará muy presente la Isla de La Palma, así el 2 de enero la plaza de la Patrona de Canarias, acogerá el concierto solidario Unidos por La Palma con las actuaciones de Los Sabandeños, Lucrecia, Efecto Pasillo, Braulio, Ciro Corujo, Luis Morera, Chago Melián, Pieles, Morocho, Víctor Estárico, Claudia Álamo, María Mérida, Andrea Rodríguez, Israel Martín, África Alonso y otros artistas.



Previamente, la plaza de la Patrona de Canarias acogerá el concierto de Besay Pérez, el 18 de diciembre, y la velada musical Kinds and Swing in Christmas Mood, el 19. Estos son los primeros conciertos en la plaza desde que en marzo de 2020 se decretara el estado de alarma por el coronavirus.



Entre los actos destacados está la Gira de la Fantasía que recorrerá del 27 de diciembre al 4 de enero los ocho principales núcleos del municipio, llevando la ilusión navideña a los más pequeños. Y no faltará Papa Noel que el martes 21 y miércoles 22 se trasladará hasta el Cine Viejo donde recibirá a los niños y las niñas del municipio.



Uno de los actos más esperados será la llegada de Los Reyes Magos de Oriente que como el año pasado, atendiendo a las circunstancias sanitarias, recorrerá el 5 de enero cada rincón del municipio desde las 17.00 horas.



Todo lo que deseo está en el comercio de Candelaria es el lema de la campaña de dinamización comercial que se une del 15 de diciembre al 9 de enero a la iniciativa gastronómica Candelaria Tapea en Navidad.