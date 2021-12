Los sanitarios piden más restricciones para “evitar una catástrofe”

Restricciones en Tenerife. F. P.

Asamblea7islas ha remitido un escrito al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para mostrarle su “apoyo” a la medida del toque de queda para Fin de Año y la noche de Reyes pero también para advertirle de que esas medidas “no son suficientes ante el auge desorbitado de contagios“.

El colectivo sanitario apunta en una nota que la previsión es que los contagios “se incrementen exponencialmente, afectando más si cabe a los hospitales y centros de Atención Primaria que ya están desbordados”.

Así, para “intentar evitar esta catástrofe sanitaria” piden a Torres que complemente el toque de queda con “medidas más contundentes” que pasan por suspender todos los eventos masivos y restringir los aforos hasta que finalicen las navidades.

“Esperamos que tome estas medidas porque las cifras de contagios no paran de aumentar en adultos, pero se les pueden sumar los niños, y las medidas implantadas hasta ahora no han tenido el resultado esperado, por eso no queda más remedio que ser contundentes aunque sean fechas muy señaladas y se intente compaginar la convivencia con el virus con la actividad comercial”, señalan.