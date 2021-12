Netflix lo confirma: ‘La casa de papel’ continuará de la mano de Berlín

Era un secreto (negado) a voces… que ahora ya es oficial. El universo de La casa de papel continuará con un spin-off, o más exactamente una precuela, que estará protagonizada por Berlín. La ficción centrada en el carismático personaje encarnado por Pedro Alonso verá luz en 2023.

Así lo ha anunciado el propio actor durante el evento especial que Netflix ha celebrado en el Palacio de Vistalegre de Madrid con motivo del lanzamiento de la segunda parte de la quinta y última temporada de La casa de papel. Allí, ante miles de seguidores entregados, Alonso anunció que su personaje, que tras su muerte al final de la segunda temporada ha seguido presente a través de flashbacks, contará con su propia serie.

“Es un momento maravilloso, memorable porque es el final de un ciclo y el principio de otro. Hoy he estado hablando con Jesús Colmenar y decíamos que ahora caminamos hacia lo desconocido. Estamos dispuestos a romperla”, afirmó el actor durante el evento fan.

Este atraco llega a su fin… pero la historia continúa… Berlín 2023, solo en Netflix.



This heist might come to an end… But the story continues… Berlin 2023, only on Netflix.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/lANhx8Ayv4