‘Tara Duncan’: la primera serie hecha en Canarias que llega al universo Disney

Canarias como plató cinematográfico, pero también como fábrica del séptimo arte. Ese objetivo, ese anhelo, ha comenzado ya a cobrar forma. Y uno de los mejores ejemplos tiene que ver con la industria de la animación. In Efecto Atlantis Studio, radicado en Tenerife bajo el auspicio de la Zona Especial Canaria (ZEC), es el artífice de la serie de animación Tara Duncan, basada en la saga literaria dirigida al público juvenil de la escritora francesa Sophie Audouin-Mamikonian. Las novelas que relatan las aventuras de esta heroína, que transcurren entre la Tierra y OtroMundo, se han traducido a 19 idiomas y se pueden leer en 27 países.

La primera temporada de Tara Duncan, que constará de 52 episodios de 13 minutos de duración cada uno, ha comenzado a emitirse este mes en Disney Channel Francia. Se trata, por tanto, de la primera serie de animación realizada íntegramente en Canarias que desembarca en el universo Disney.

DE FRANCIA A LA ISLA

In Efecto Studio se creó en 2005 en Francia, en Montpellier, al sur del país. En aquel momento, prácticamente toda la industria audiovisual gala centrada en la animación estaba en París y por eso el gran reto era plantear a sus potenciales clientes una forma distinta de producir y brindar servicios fuera de la capital francesa, con todos los condicionantes y oportunidades que eso representaba.

“Comenzamos a hacer mucha publicidad, tanto institucional como para compañías internacionales como Michelin o agencias de la importancia de Publicis o TBWA”, señala a DIARIO DE AVISOS Raúl Carbó, fundador y consejero delegado de In Efecto Atlantis Studio. “Pero queríamos abordar proyectos de animación más largos -argumenta-, que fueran más allá de anuncios y cortometrajes para la televisión, los salones del automóvil y otras iniciativas publicitarias. De manera que para mostrar nuestra forma de trabajar comenzamos a realizar tráileres de series. Fue justo en ese momento cuando surgió el proyecto de Tara Duncan“.

De una plantilla de 15 personas en Francia, el estudio de animación ha pasado a 180 en Tenerife, muchas de ellas canarias

CALIDAD Y CREATIVIDAD

Hace ahora 10 años, las novelas de la escritora francesa fueron trasladadas a la pantalla en una serie de dibujos animados en 2D. Sin embargo, Sophie Audouin-Mamikonian deseaba abordar un reboot, esto es, un reinicio o una nueva versión animada de Tara Duncan que resultase más fiel a sus libros y, también, poseyese una mejor factura visual. “En In Efecto siempre hemos pensado que la mejor forma de interesar a nuestros posibles clientes es ofrecer más creatividad y calidad de la que realmente se nos plantea en cada encargo”, subraya Carbó.

Probablemente esa fue la clave para que la autora, a través de Princess Sam Entertainment Group, el conglomerado empresarial que dirige en torno a su icónico personaje literario, contactase con In Efecto Studio. “Hacer una serie es completamente diferente a abordar la producción de un anuncio”, puntualiza Raúl Carbó. “Realizar Tara Duncan en Francia era para nosotros un proyecto inasumible, técnica y económicamente, pero no así en Canarias, con sus incentivos fiscales. Así que, con el núcleo del equipo que conformaba In Efecto Studio, decidimos trasladarnos a Tenerife y crear In Efecto Atlantis Studio”.

En este punto, Carbó pone de relieve que, además de esos incentivos fiscales, “el apoyo que nos ha brindado el consorcio de la ZEC ha sido decisivo para el éxito del proyecto”. “La Zona Especial Canaria está tejiendo una trenza muy fuerte para que el Archipiélago se convierta en un hub [centro de operaciones] europeo de la animación”.

El estudio de animación ha pasado de las 15 personas que lo conformaban en Francia a cerca de 180, muchas de ellas canarias, que trabajan hoy en la capital tinerfeña. “Ahora mismo estamos con la primera temporada de Tara Duncan, que culminaremos entre marzo y abril del próximo año, pero ya estamos contemplando la segunda y también buscando nuevos proyectos que nos permitan mantener esa plantilla y continuar en Canarias”, subraya el consejero delegado de In Efecto Atlantis Studio.

En un diálogo continuo con Sophie Audouin-Mamikonian, autora también de los guiones de la serie, el estudio de animación aborda todo el proceso, de la A a la Z, hasta la entrega de los capítulos de Tara Duncan a Disney.

Para llevar a buen puerto esta labor, Raúl Carbó menciona a dos personas clave incorporadas a In Efecto Atlantis Studio. “Catherine Macresy, que procede del mundo del largometraje, es nuestra productora ejecutiva. Ella dirige el barco en lo que tiene que ver con la planificación, los costes, la fabricación de un proyecto de estas dimensiones que reúne a tantos profesionales. Dan Creteur es el director de la serie, viene de Montreal, de Ubisoft, y es un experto en desarrollo visual”.

VALOR AÑADIDO

“Canarias registra en los últimos años un gran crecimiento en el ámbito de la animación digital. Quizás de manera silenciosa con respecto a otras vertientes del audiovisual más visibles, pero con un enorme valor añadido, vinculado, además, a la tecnología”, pone de manifiesto el orotavense Pablo Hernández González-Barreda, presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria (ZEC).

Pablo Hernández (ZEC): “El sector de la animación ha crecido de forma silenciosa en Canarias y alcanza ya casi 1.800 empleos”

“Se habla mucho de la llegada de superproducciones que se ruedan en las Islas, y es una buena noticia”, apunta Hernández, “pero dejan una parte relativamente pequeña de valor añadido”. “La animación alcanza ya en el Archipiélago casi 1.800 puestos de trabajo, que son permanentes. Que unos estudios adscritos a la ZEC hayan vendido una serie a Disney, la primera que se hace íntegramente en Canarias, refleja que estamos en el camino correcto y que hay que seguir apostando por esta vertiente del sector audiovisual que además genera conocimiento”.

Carbó y Hernández coinciden en destacar dos aspectos: la importancia de ir un paso más allá de propiciar la filmación en las Islas de grandes producciones, para crear realmente industria audiovisual, y las “enormes posibilidades” que se abren a los jóvenes canarios que quieran encauzar su futuro profesional hacia el mundo de la animación. “Debemos hacer visible esta salida profesional que aporta estabilidad a quienes deciden dedicarse a ella”, recalca Pablo González. “Pero, además -apostilla-, coincide con el objetivo de diversificar la economía canaria, algo que resulta fundamental”.