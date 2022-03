Caída mundial de los servicios de Apple: las aplicaciones que no funcionan

Logo de Apple en una de sus tiendas. EFE/EPA/ARMANDO BABANI

Los servicios de Apple se encuentran caídos en todo el mundo por un fallo informático que ha provocado que los usuarios no puedan acceder a aplicaciones como la App Store, Apple TV o iCloud.

Los fallos han comenzado a ser detectados por parte de los usuarios a media tarde y en la página web de la compañía un total de 17 servicios distintos aparecen en este momento como “interrumpidos”.

Además de los mencionados, también se encuentra el servicio de mapas, el calendario, AppleCare –la aplicación de salud–, Apple Arcade o Apple Music.

La compañía no ha desvelado detalles de la incidencia ni ha trasladado a los usuarios un tiempo estimado para el restablecimiento del servicio.

Servicios de Apple

Según ha explicado el periodista especializado en Apple, Mark Gurman, además de muchos servicios en línea de la propia compañía, los sistemas corporativos y minoristas internos de los de Cupertino también están caídos.

Recordemos que Apple se encuentra en un proceso de teletrabajo bastante importante, y esto está dificultando tareas como la recogida y reparación de distintos productos.

Por el momento, no se sabe el motivo de la caída de estos servicios. No obstante, la página de estados se va actualizando con el tiempo, y actualmente están comprometidos servicios que se incluyen dentro de su suscripción Apple One. Además, en las siguientes horas, se les han sumado otros servicios, casi todos relacionados con iCloud.

Entre los servicios que no se han caído están la aplicación del Tiempo, HomeKit, la App Store para Mac, el ID de Apple o HomeKit, según ha dejado ver la página de Estado de Apple.

También, cabe recordar que esta caída múltiple de servicios llega días después de que sus nuevos iPhone SE 5G, iPad Air con M1 o su pontentísimo Mac Studio hayan llegado a las tiendas.