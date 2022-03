El Gobierno anuncia ayudas para garantizar la ganadería isleña

Otra propuesta es revisar los precios de la leche y el queso.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha propuesto un pacto regional entre las administraciones públicas, la gran distribución, las organizaciones ganaderas y los agentes del sector primario para garantizar la continuidad de la ganadería en las Islas frente al incremento de los precios de la alimentación animal y la incertidumbre internacional.

Vanoostende se reunió ayer telemáticamente con representantes de los cabildos insulares, las grandes queserías de Canarias y el sector de la distribución para abordar el alza de precios en los forrajes y el sobrecoste del precio de la leche que están asumiendo los ganaderos y que hace insostenible la actividad.

La Consejería ha planteado aplicar una nueva ayuda extraordinaria para compensar al sector ganadero, similar a la abonada en enero por 7,5 millones de euros para paliar los efectos de la crisis pandémica. “Estamos preparando una propuesta de modificación del REA para mejorar las ayudas a la importación de los forrajes y cereales, además de hacer valer la Ley de Cadena Alimentaria”, adelantó Vanoostende.

La consejera indicó que “los precios de venta no están cubriendo los costes de producción de los ganaderos y habrá que revisar los precios de la leche y el queso para que el incremento no lo asuma solo el ganadero y se distribuya a lo largo de toda la cadena sin perjudicar al consumidor”. “El queso ha subido 20 céntimos en seis años y así no se repercute el sobrecoste ni el IPC en la venta del producto”, dijo Vaoostende, quien también informó de que su departamento está preparando una campaña de promoción de quesos canarios para impulsar su consumo. La consejera destacó la importancia del plan forrajero basado en subvenciones directas a los siete cabildos para que puedan desarrollar sus proyectos en cada una de las Islas. “Esta medida para mejorar los niveles de producción de forraje está valorada en 1,3 millones, con un importe por isla de 235.000 euros para Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, y una cuantía por isla de 105.000 euros para La Gomera y El Hierro”, explicó.

Desabastecimiento

En cuanto a la guerra en Ucrania, la consejera dijo que, aunque Canarias prácticamente no importa cereales de este país, la menor oferta de cereales puede provocar subidas de precios y desabastecimiento. Estamos atentos a la evolución del conflicto”.

Y es que el alza del precio del petróleo y del gas está poniendo en vilo a todos los sectores económicos. El vicepresidente de la Federación Nacional de Cofradías, patrón mayor de la de Agaete y presidente de la Federación de Las Palmas, Gabriel Jiménez, aseguró ayer a EFE que esta escalada inflacionista es “gravísima” y puede llevar en Canarias al cierre de muchas pequeñas empresas que, tras dos años de pandemia, no podrán resistir con una actividad que se verá abocada a reducirse a unos 120 días al año por los sobrecostes.

Jiménez destacó que a nivel nacional el combustible de la pesca ya se paga a 1,4 euros el litro, un escenario que puede empeorar y que afectará al movimiento de la flota, lo que redundará en la economía de las empresas del sector y también tendrá consecuencias en la cesta de la compra, aunque eso dependerá de los precios que fijen los intermediarios. Esta situación afecta en Canarias a unos 700 barcos, la mitad de los que había en los años noventa, sobre todo a los atuneros, que gastan mucho combustible porque tienen que desplazarse entre islas buscando capturas.