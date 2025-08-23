La Aemet actualiza la previsión del tiempo para este sábado en Canarias

La previsión meteorológica para este sábado en Canarias indica que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá cielos poco nubosos en general, predominando las nubes medias y altas, con intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y última horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, no se descarta nubosidad de evolución con precipitación dispersa y ocasional por la tarde. También se espera la compañía de la calima, que será ligera y en niveles altos, así como más significativa en la vertiente sur.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, pudiéndose alcanzar o superar los 30 ºC localmente en medianías orientadas al sur y oeste.
Soplará el alisio ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste por la tarde, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres centrales, el viento soplará en general flojo, de componente oeste, y será ligeramente más intenso al final del día.
En cuanto a la provincia de Las Palmas, en Gran Canaria habrá cielos poco nubosos salvo por unos intervalos de nubosidad alta y baja, esta última limitada en zonas bajas del norte por debajo de los 500-600 metros y abriéndose amplios claros durante las horas centrales; existiendo además una calima ligera en altura, siendo más significativa en zonas altas orientadas al sur.
En cuanto a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, los cielos estarán también poco nubosos salvo por intervalos de nubosidad alta e intervalos de baja en el noroeste en primeras y últimas horas de la jornada, y con una calima ligera en altura, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios y ligeros descensos en el sur para las máximas. Se podrán alcanzar localmente los 32-34ºC en medianías del sur y oeste, y más extensamente los 30ºC en zonas de interior. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará entre moderado y flojo del nordeste con predominio de las brisas en costas del suroeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y oeste; en cumbres, flojo de componente oeste.