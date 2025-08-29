Se cuela en una casa de Canarias con los dueños dentro y los amenaza a punta de cuchillo

La Guardia Civil de El Paso, en La Palma (Canarias), ha detenido a un hombre de 32 años, vecino del municipio, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, así como de dos delitos de hurto, uno en el interior de una casa y otro en el interior de un vehículo.
Los hechos ocurrieron después de que los agentes recibieran un aviso de que una persona había accedido a una casa con sus dueños en el interior. El individuo los amenazó con un arma blanca y logró sustraer varias pertenencias antes de huir del lugar.
Una patrulla se desplazó de inmediato y consiguió interceptar al sospechoso en las inmediaciones. Tras las pesquisas realizadas durante la investigación, se confirmó su relación con otros dos delitos de hurto cometidos en la zona.
Con las pruebas aportadas por la Guardia Civil, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del detenido.