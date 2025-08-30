sucesos

Detenido uno de los encapuchados del asalto con violencia a una mujer en su casa de Tenerife

La investigación sigue abierta para localizar al segundo implicado en el asalto
Imagen de la cámara de seguridad durante el asalto de dos jóvenes a una mujer en su casa en Tenerife. Guardia Civil
Imagen de la cámara de seguridad durante el asalto de dos jóvenes a una mujer en su casa en Tenerife. Guardia Civil
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años como uno de los dos encapuchados que asaltó con violencia a una mujer en su casa ubicada en la localidad de Guargacho, dentro en el municipio de San Miguel (Tenerife).

Así lo ha informado la Benemérita, que agrega que el asalto tuvo lugar hace varios meses y a plena luz del día cuando la víctima escuchó el timbre del domicilio y salió a comprobar quién llamaba, momento en el que fue atacada violentamente por dos hombres que ocultaban su rostro.

  1. Graban el violento robo en una vivienda en Tenerife
  2. Un asalto en Londres, una huida a Tenerife y una detención de películaViolento asalto en Londres, huida a Tenerife y detención de película: “Lo agarraron nada más bajar del avión”

En este sentido, uno de ellos la retuvo por la fuerza utilizando gran violencia, mientras el segundo accedía al interior de la vivienda aunque finalmente, y gracias a los gritos de la víctima, ambos individuos decidieron abandonar el lugar sin consumar el robo.

Las cámaras de seguridad grabaron el asalto

Ante estos hechos, los agentes del Área de Investigación de Granadilla de Abona realizaron un estudio de las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda y lograron identificar, localizar y detener a uno de los presuntos autores por un delito de robo con violencia en grado de tentativa.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granadilla de Abona.

Por su parte, la investigación sigue abierta para localizar al segundo implicado en el asalto.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas