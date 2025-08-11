Kristina Galvydyte, azafata de vuelo, tajante sobre las rutas a Tenerife: “Son horrendas”

La vida de una azafata, entre vuelos internacionales y maletas perfectamente preparadas, también hay espacio para situaciones de tensión, comportamientos inadecuados y emergencias en pleno vuelo. Así lo ha contado Kristina Galvydyte, tripulante de cabina de 32 años, en una entrevista concedida a The Telegraph, en la que relató algunas de las experiencias más desagradables vividas en el aire, algunas de ellas a Tenerife.
Entre sus recuerdos más duros, menciona un vuelo entre Edimburgo y Alicante en el que un grupo de pasajeros se volvió “verbalmente agresivo” tras abrir bebidas compradas en el duty free, algo prohibido a bordo. En otro episodio, una pasajera que había mezclado cerveza con medicación le vomitó encima, y en una ocasión un hombre ebrio llegó a pedirle que se desnudara. También recuerda cómo algunos compañeros tuvieron que atender a un pasajero que sufrió una sobredosis por consumo de drogas, lo que dejó al equipo “traumatizado” y obligó a varios a tomar una baja por motivos humanitarios.
Las peores rutas: Tenerife
Según Kristina, los destinos con más potencial para turnos “horrendos” por comportamientos disruptivos son Ibiza, las Islas Canarias, con especial mención a Tenerife, y Turquía.
La azafata asegura que este tipo de actitudes no son exclusivas de los hombres, y que en ocasiones algunas mujeres pueden ser igual de problemáticas: “Se fijan en tu apariencia, en tu acento, te observan. Fue una mujer la que me hizo llorar”.