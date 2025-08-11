el jardín

Kristina Galvydyte, azafata de vuelo, tajante sobre las rutas a Tenerife: “Son horrendas”

La tripulante de cabina de 32 años señala en una entrevista los destinos más desagradables en los que le ha tocado las peores experiencias, entre ellos Tenerife
Kristina Galvydyte, azafata de vuelo, tajante sobre las rutas a Tenerife: "Son horrendas"
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La vida de una azafata, entre vuelos internacionales y maletas perfectamente preparadas, también hay espacio para situaciones de tensión, comportamientos inadecuados y emergencias en pleno vuelo. Así lo ha contado Kristina Galvydyte, tripulante de cabina de 32 años, en una entrevista concedida a The Telegraph, en la que relató algunas de las experiencias más desagradables vividas en el aire, algunas de ellas a Tenerife.

Entre sus recuerdos más duros, menciona un vuelo entre Edimburgo y Alicante en el que un grupo de pasajeros se volvió “verbalmente agresivo” tras abrir bebidas compradas en el duty free, algo prohibido a bordo. En otro episodio, una pasajera que había mezclado cerveza con medicación le vomitó encima, y en una ocasión un hombre ebrio llegó a pedirle que se desnudara. También recuerda cómo algunos compañeros tuvieron que atender a un pasajero que sufrió una sobredosis por consumo de drogas, lo que dejó al equipo “traumatizado” y obligó a varios a tomar una baja por motivos humanitarios.

  1. Un pasajero borracho golpea a una azafata y siembra el pánico en un vuelo de Canarias
  2. La azafata de un vuelo a Canarias se harta de los pasajeros conflictivos y su reacción se hace viral: “Lo digo en serio”

Las peores rutas: Tenerife

Según Kristina, los destinos con más potencial para turnos “horrendos” por comportamientos disruptivos son Ibiza, las Islas Canarias, con especial mención a Tenerife, y Turquía.

La azafata asegura que este tipo de actitudes no son exclusivas de los hombres, y que en ocasiones algunas mujeres pueden ser igual de problemáticas: “Se fijan en tu apariencia, en tu acento, te observan. Fue una mujer la que me hizo llorar”.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas