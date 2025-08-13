El esprint mañanero para ganar la batalla de las toallas en Tenerife: “The walking bed”

Un vídeo publicado en TikTok por la usuaria @alannab17 ha desatado las críticas ante la “batalla de las toallas”. Las imágenes, grabadas en un hotel del sur de Tenerife, muestran a un hombre corriendo a toda velocidad en cuanto se abren las puertas de acceso a la piscina, cargando hasta cinco toallas para colocar en las tumbonas y asegurarse los mejores sitios.
@alannab17 Sunbed wars 🤣 #fyp #foru #videoviral #sunbed #tenerife ♬ Ready – Official Sound Studio
En la grabación se ve cómo otros turistas siguen sus pasos, protagonizando una escena que muchos usuarios han calificado como típica en las zonas turísticas. “Y a eso lo llaman vacaciones”, comentaba irónicamente uno de los espectadores del vídeo. Otro añadía: “En todos los hoteles que he estado pasa eso… luego se van a desayunar”.
Algunos incluso han llevado el humor más allá, bautizando la escena como “The Walking Bed”, en referencia a la popular serie de zombis The Walking Dead, por la carrera colectiva hacia las hamacas en cuanto se permite el acceso.
El vídeo, que ya acumula miles de reproducciones en TikTok, reabre el debate sobre la costumbre de reservar tumbonas con toallas en hoteles y complejos turísticos, una práctica tan habitual como polémica entre los veraneantes.