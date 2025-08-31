Hallan el cadáver de la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido y sus dos hijos en una furgoneta

La influencer mexicana Esmeralda Ferrer, conocida en redes sociales como Esmeralda FG, fue hallada sin vida junto a su esposo y sus dos hijos, de 7 y 13 años, en una furgoneta abandonada en San Andrés, Guadalajara (Jalisco). La mujer, de 32 años, había alcanzado popularidad en TikTok desde 2020 compartiendo contenido sobre lujo, viajes y estilo de vida.
El hallazgo y las primeras pesquisas
Según informó la Fiscalía del Estado de Jalisco, la familia fue vista por última vez en un taller mecánico, lugar donde los investigadores localizaron rastros de sangre y casquillos de bala. En ese punto fueron arrestados tres sospechosos, aunque quedaron en libertad poco después por falta de pruebas.
Poco tiempo más tarde, un grupo armado interceptó a los mismos individuos cuando abandonaban las instalaciones, y dos de ellos habrían sido secuestrados, según el medio Milenio.
Trayectoria en redes sociales
Ferrer acumulaba más de 20.000 seguidores en TikTok. Sus publicaciones mostraban desde viajes y artículos de lujo de marcas como Gucci, Louis Vuitton, Dior o Versace, hasta momentos familiares con sus hijos y su mascota. También hacía comentarios irónicos vinculados al narcotráfico, lo que llamó la atención de su audiencia.
Origen y contexto familiar
La familia era originaria de Michoacán, aunque recientemente se había trasladado a Jalisco. Días antes del hallazgo, sus allegados habían denunciado la desaparición.
La Fiscalía no descarta que el ataque esté relacionado con el entorno del esposo de Ferrer. De acuerdo con el vicefiscal Alfonso Gutiérrez, el marido se dedicaba a la compraventa de vehículos y al cultivo de jitomate en Michoacán.
El caso continúa bajo investigación.