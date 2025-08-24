Ni Marbella ni Madrid: esta es la calle de Canarias en la que las viviendas valen 6 millones de euros

Las zonas de la Costa del Sol, Mallorca y Barcelona concentran las calles con los precios más elevados para adquirir viviendas en España, según un informe publicado por idealista. En el caso de Canarias, la ubicación más exclusiva se encuentra en la Avenida de la Macaronesia, en Adeje (Tenerife), donde el coste medio de las propiedades asciende a 6.411.111 euros.
El ranking lo encabeza la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio malagueño de Benahavís, donde las viviendas alcanzan una media de 12.366.846 euros. Le sigue la Avenida Supermaresme, en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), con un precio medio de 9.063.833 euros, y en tercera posición figura el Camí des Salinar, en Andratx (Mallorca), con 8.909.375 euros.
El cuarto lugar corresponde a la calle Binicaubell, en Palma, con una media de 8.848.571 euros, mientras que el quinto vuelve a situarse en la Costa del Sol, concretamente en la carretera A-397 de Benahavís, con un promedio de 8.592.000 euros.
En la sexta y séptima posición aparecen dos direcciones de Marbella: la calle Vivaldi (7.681.750 euros) y la calle Albinoni (7.615.480 euros). A continuación, el Carrer Congre en Andratx ocupa el octavo lugar con un precio medio de 7.106.071 euros.
La calle Wagner se sitúa en la novena posición (7.033.733 euros) y la lista de las diez más caras se completa con la urbanización Cascada de Camoján, también en Marbella, con un valor medio de 6.870.131 euros.
El análisis de idealista refleja que, además de Andalucía, Baleares y Cataluña, otras seis comunidades autónomas cuentan con calles donde el precio de las viviendas supera de media el millón de euros. Se trata de Canarias (6.471.111 euros), Comunidad de Madrid (5.458.278 euros), Comunidad Valenciana (4.960.000 euros), Galicia (1.742.786 euros), Euskadi (1.661.214 euros) y Cantabria (1.013.894 euros).
En el lado opuesto, las regiones con los precios más bajos son Navarra, cuya calle más exclusiva apenas alcanza una media de 302.665 euros, seguida de Castilla-La Mancha (513.500 euros) y Asturias (527.898 euros).
Las viviendas más caras de Canarias
La Avenida de la Macaronesia, ubicada en Adeje (Tenerife), es reconocida como la calle más cara de Canarias, con un precio medio por vivienda que supera los 6,4 millones de euros.
El entorno está compuesto por chalets independientes de alto standing, muchos de ellos construidos después de 2010 y con más de 240 m²; en total, hay unas 36 viviendas edificadas en esta calle.
La zona está ubicada junto al campo de golf Golf Costa Adeje y muy cerca de La Caleta, una de las áreas más prestigiosas del sur de Tenerife.
Su localización es especialmente estratégica: está situada en una zona tranquila pero bien comunicada, a menos de media hora del aeropuerto, y a aproximadamente una hora del Teide, lo que permite disfrutar tanto del litoral como del paisaje volcánico del interior.