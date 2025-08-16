Calor, humedad y bochorno: la previsión del tiempo en Canarias, según la Aemet

La previsión del tiempo en Canarias para este sábado indica que habrá cielos poco nubosos, pero habrá nubosidad de evolución sobre Las Cañadas (Tenerife), según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el norte, por debajo de 500 a 600 metros, habrá un predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Además, habrá calima ligera en niveles altos.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios en costas, pero irán en ligero ascenso en medianías. Así, las máximas podrán superar los 30 ºC en vertientes sur, este y oeste.
Soplará el alisio moderado, con intervalos de fuerte en litoral sureste y extremo noroeste, así como en la vertiente sur de Anaga durante la segunda mitad del día. En el oeste, habrá un predominio de las brisas, mientras en cumbres centrales, el viento soplará moderado del suroeste.
La previsión del tiempo en Gran Canaria indica que habrá cielos poco nubosos con presencia de nubes medias, especialmente durante la primera mitad del día.
Por su parte, en el norte, por debajo de 400 a 500 metros, habrá un predominio de los cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Además, se espera la presencia de la calima ligera, que afectará principalmente a medianías y zonas altas.
Las temperaturas irán en ligero ascenso, llegando a ser moderado en el caso de las mínimas en zonas de interior. Las máximas, en cambio, podrán superar los 34 ºC en vertientes sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda.
Soplará el alisio moderado, que soplará fuerte en litorales sureste y noroeste durante la segunda mitad del día, cuando son probables rachas localmente muy fuertes. En el suroeste, predominarán las brisas; y en cumbres, viento soplará flojo de componente sur.