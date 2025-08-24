La vuelta al cole en Canarias será de las más baratas de España: este será su coste medio

La vuelta al cole en este curso 2025-2026 supondrá un nuevo reto económico para las familias en España.
Según un estudio del comparador financiero Banqmi, el gasto medio nacional por alumno asciende este año a 422,05 euros, lo que representa un ligero aumento del 1,59% respecto al curso anterior.
En Canarias, sin embargo, el coste medio se mantiene por debajo de esa media nacional, con 398,87 euros por estudiante, lo que coloca al Archipiélago entre las comunidades más asequibles.
Uniformes y libros, la mayor parte del gasto de la vuelta al cole
De los distintos conceptos que componen este desembolso, los uniformes escolares y los libros de texto son los más costosos. A nivel estatal, el uniforme puede alcanzar los 229,79 euros de media, mientras que los libros rondan los 192,26 euros.
En Canarias, estas cifras son algo más moderadas: 216,75 euros en uniformes y 182,13 euros en libros, según refleja el informe.
El precio final, eso sí, varía dependiendo de dónde se compren. Si se adquieren directamente en los centros escolares, el coste puede alcanzar los 230,34 euros, frente a los 203,15 euros que se pagan en tiendas generalistas.
Esta diferencia se debe, en parte, a que muchos colegios exigen prendas personalizadas con logotipos bordados y colores específicos, algo que encarece la factura familiar.
No obstante, en Canarias es habitual que los centros permitan uniformes más genéricos o establezcan acuerdos con diferentes proveedores, lo que favorece la competencia y reduce el gasto.
Aumenta el uso de material escolar de segunda mano
Ante el incremento generalizado de precios, muchas familias están recurriendo a soluciones más asequibles. De hecho, más de la mitad (54%) ya ha comprado material escolar de segunda mano o está valorando hacerlo.
Esta práctica no solo alivia el bolsillo, sino que también responde a motivos sostenibles: el 60% lo hace para ahorrar y un 38% busca darle una segunda vida a los productos.
Según plataformas como Wallapop, la demanda de libros, uniformes, mochilas y material tecnológico se disparó un 111% entre julio y septiembre del pasado año, y se espera que este curso repita la misma tendencia.
Solo en libros de texto, las búsquedas representan el 44% del total, seguidas por tablets, calculadoras y mochilas.
La OCU recomienda planificar y evitar compras impulsivas
Ante este contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado varias recomendaciones para afrontar la vuelta al cole sin comprometer el presupuesto familiar.
Sugieren hacer un inventario en casa antes de comprar, adelantar las compras al mes de agosto, y evitar llevar a los niños a las tiendas para prevenir caprichos innecesarios.
También aconsejan recurrir a programas de intercambio o reutilización, consultar las bibliotecas públicas para lecturas obligatorias y comparar precios de tecnología escolar antes de adquirir nuevos dispositivos.