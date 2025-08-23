Canarias, entre las comunidades más baratas para empezar el curso escolar

El inicio del curso supondrá para las familias españolas un coste medio de unos 400 euros por niño, una cifra que ha disparado las búsquedas y las ventas de material usado.
El gasto es distinto por comunidades autónomas, ya que mientras la Comunidad Valenciana, Cataluña y Navarra lideran el ranking de precios más altos, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias están entre las CCAA más baratas.
Así lo traslada el análisis realizado por el comparador financiero Banqmi, que deja patente cómo el coste medio de la vuelta al ‘cole’ en España volverá a aumentar para este próximo curso 2025-2026, con un gasto medio por alumno de 422,05 euros, lo que supone un incremento del 1,59% respecto al curso anterior y equivale a 6,62 euros más por estudiante. Desde el curso 2018-2019, el coste total ha crecido un 14,88%.
Por comunidades, la Comunidad Valenciana lidera el gasto escolar con una media de 481,30 euros por alumno, seguida de Cataluña (462,67 euros) y Navarra (456,45 euros); mientras que Canarias se sitúa entre las más baratas, con una media de 398,87 euros por estudiante.
Libros y uniformes concentran el mayor incremento de la vuelta al ‘cole’ de este año: hasta 229,79 euros de media por uniforme y 192,26 euros de media por libros (en Canarias, se sitúa en 182,13). El mayor ascenso vuelve a registrarse en Educación Infantil, seguido de Educación Primaria y la ESO.
En uniformes, adquirirlos en una tienda generalista cuesta de media 208,98 euros, mientras que hacerlo directamente en el centro escolar eleva el gasto a 250,61 euros. Canarias registra una media de 216,75 euros en este gasto, con precios que oscilan entre los 203,15 euros y los 230,34 euros, dependiendo del lugar de compra.
“Comprar en el propio colegio suele implicar prendas con logotipo bordado, cortes específicos o colores no disponibles en tiendas comunes, lo que limita la competencia y encarece el producto”, explican desde Banqmi.
En Canarias, los centros suelen permitir piezas genéricas o acuerdos con varios proveedores, lo que reduce la factura final.
Material de segunda mano para el inicio de curso
Ante este contexto, cada vez son más las familias que recurren al material de segunda mano, y el 54% lo ha hecho ya o se lo está planteando. Al 89% de las familias les preocupa el aumento de precios y un 77% admite que la vuelta al cole les supone un esfuerzo económico, según un estudio de milanuncios.
Según Wallapop, la demanda de material escolar aumentó un 111% entre julio y septiembre del año pasado, y se espera que este año la tendencia se mantenga. Los productos más buscados: libros de texto (44%), tablets y calculadoras (15%), uniformes escolares (11%) y mochilas (10%).
Las familias españolas calculan que ahorran una media de 60 euros por alumno comprando material reutilizado.
Consejos: no todo tiene que ser nuevo
La OCU ha publicado una serie de consejos para reducir el gasto escolar, cifrado en 500 euros sin contar material, extraescolares ni comedor. Aconsejan hacer una lista con lo que ya se tiene en casa, adelantar compras a agosto y evitar llevar a los niños a las tiendas para esquivar caprichos.
También recomiendan consumo colaborativo, recurrir a bibliotecas públicas para lecturas obligatorias y comparar precios de tecnología antes de comprar tablets o portátiles.