Canarias declara la plaga de la viña y despliega una red de vigilancia

El Gobierno de Canarias publicó ayer la Orden que declara la existencia de la plaga de la filoxera de la vid en el Archipiélago por un foco localizado en la comarca de Acentejo, en Tenerife, califica de utilidad pública la lucha contra este insecto y adopta medidas fitosanitarias “urgentes para evitar su propagación”. Según se explica en el texto, para ello, es necesario restringir el movimiento de material vegetal y de uva fresca.
El viceconsejero regional de Sector Primario, Eduardo García, explicó que en total hay 14 técnicos de Gestión del Medio Rural (GMR) realizando las prospecciones a pie de campo en la zona afectada, con unas mil inspecciones ya realizadas, pero además, todos los cabildos activarán a sus agentes de extensión agraria para desplegar una red de vigilancia por todo el Archipiélago que permita detectar y atajar cualquier posible foco.
Aunque las medidas que contiene la Orden cuentan con el respaldo de buena parte del sector, tal y como se ha manifestado en los últimos días, desde diferentes consejos reguladores y la propia Asaga Canarias, ayer, la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) manifestó su “profunda preocupación por la gestión de la Administración tras la detección de la plaga” y aseguró que “la adopción de medidas populistas, infundadas y desproporcionadas, alejadas de criterios científicos y económicos, amenaza la
viabilidad de un sector que ocupa la segunda posición en superficie de cultivo del Archipiélago, con casi 7.000 hectáreas y más de 8.000 viticultores”. Avibo afirma que la exigencia de un informe técnico para todas las vendimias destinadas a bodegas ubicadas fuera de las comarcas tradicionales resulta inviable desde el punto de vista operativo: “Supondría inspeccionar más de 1.000 parcelas en pleno periodo de vendimia, sin contar con los recursos humanos necesarios para hacerlo. Una medida de este alcance, lejos de aportar soluciones, podría terminar colapsando la campaña en curso”, señaló.
Avibo considera que “en ningún caso se sostienen restricciones indiscriminadas entre comarcas donde no hay presencia de filoxera, ni mucho menos medidas de imposible ejecución”, dada la reducida dimensión de los focos, un total de 30 plantaciones, frente a las 3.000 hectáreas de viñedo y más de 10 millones de cepas que, según indican, hay en Tenerife.
Al respecto, Eduardo García aseguró que “hemos aplicado las medidas consensuadas con la gran mayoría de las DO, colegios profesionales de agrónomos, ingenieros agrícolas, la universidad, especialistas del sector, los técnicos de la Comunidad Autónoma y hasta con los del Ministerio, así que no entiendo la posición”. Además, recordó que la propia Avibo nos aportó un informe científico técnico “que nosotros hemos estudiado y que agradecemos porque nos servirá también para la toma de decisiones, y en esa mismo informe se hablaba de la limitación del transporte de la uva”.
García aseguró comprender la preocupación y garantizó que “todas las personas que se vean afectadas por las medidas que podamos aplicar tendrán que ser compensadas y el gobierno ya está estudiando las fórmulas para apoyarlas. Ahora lo que toca es sanar la enfermedad. Luego ya veremos cómo seguimos trabajando”, dijo.