Confirmado: el chocolate, camino de ser un producto de lujo

El chocolate es uno de los productos más consumidos en el mundo, pero en los últimos meses su precio ha alcanzado cifras récord. La causa principal está en el fuerte incremento del coste del cacao, materia prima esencial que vive una de las mayores crisis de suministro de las últimas décadas.
Según datos de los mercados internacionales, el cacao ha multiplicado su valor debido a una combinación de factores: condiciones climáticas adversas en África Occidental —principal región productora—, plagas que han afectado a las plantaciones y una demanda mundial en continuo crecimiento. Países como Costa de Marfil y Ghana, responsables de más del 60% de la producción global, atraviesan una campaña complicada que ha reducido la oferta disponible.
El encarecimiento del cacao ha repercutido directamente en los fabricantes de chocolate, que se ven obligados a trasladar esos costes al consumidor final. Grandes multinacionales del sector ya han anunciado subidas en sus productos, y los pequeños productores artesanales advierten que la situación amenaza con poner en riesgo su viabilidad.
En Europa, donde el chocolate es un alimento muy popular, los consumidores comienzan a notar cómo tabletas, bombones y otros derivados cuestan cada vez más. Expertos señalan que la tendencia podría mantenerse durante todo el próximo año si no mejora la producción en origen.
Más allá del bolsillo, esta crisis también ha puesto sobre la mesa la necesidad de buscar alternativas sostenibles, tanto en la forma de cultivar el cacao como en la diversificación de mercados. Sin embargo, los analistas coinciden: mientras la oferta siga tensionada, el precio del chocolate seguirá al alza.
Nikita Harwich, autor del libro Historia del chocolate, ha sido claro al respecto: “Si el precio sigue subiendo, se acabará usando aroma artificial y solo sobrevivirán algunas marcas de lujo”
Chocolate más caro, confirmado por el INE
El café, las frutas frescas o refrigeradas, los huevos y el chocolate son los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España entre enero y julio de este año, con alzas que superan en todos los casos los dos dígitos.
En concreto, según los últimos datos del IPC de julio publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultados por Europa Press, el café se ha encarecido un 15,9% en los siete primeros meses del año, mientras que los huevos han subido de precio un 15,7%, las frutas son un 14,3% más caras y el precio del chocolate acumula un incremento del 12%.
De julio de 2024 a julio de 2025, es el chocolate lo que más ha subido de precio en España, con una subida interanual del 21,6%. Le siguen los otros aceites comestibles (+20,4%), el café (+19,8%) y los huevos (+18,3%).
Otros alimentos también registraron en julio subidas interanuales de precio superiores a los dos dígitos. Es el caso de la carne de vacuno (+15,1%), la carne de ovino y de caprino (+11,7%) y el cacao y chocolate en polvo, que en julio era un 11,3% más caro que un año antes.
La crisis del cacao, motivada por el descenso de la producción mundial debido a factores climáticos y a la aparición de plagas, ha llevado a esta materia prima a alcanzar precios desorbitados en la que se ha considerado por los expertos como la peor crisis de este producto en cuatro décadas.
La Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés) señala en su último boletín de julio que durante la primera mitad de mes se registró una notable tendencia a la baja en los precios de los futuros del cacao gracias a los informes sobre la mejora de la cosecha para la temporada 2025/26 y a las expectativas de debilitamiento de la demanda.
No obstante, en la segunda mitad, los precios del cacao cambiaron de rumbo y comenzaron a subir, impulsados por el clima inestable en Costa de Marfil, uno de los principales productores.
“A medida que se acerca la temporada principal de cosecha 2025/26, el clima sigue siendo el factor más crítico a vigilar. Las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente y cualquier acontecimiento adverso podría tener implicaciones significativas para el suministro y los precios”, apunta la organización.