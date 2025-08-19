tenerife

Prohíben el baño en una nueva zona de Tenerife por bacterias fecales

El Ayuntamiento descarta la existencia de vertidos en la zona
El Ayuntamiento de Garachico ha anunciado este miércoles la prohibición del baño en las piscinas naturales de El Caletón tras detectarse valores superiores a los permitidos de Escherichia coli en las muestras de agua recogidas en la jornada de ayer.

La concejalía de Playas ha informado de que, tras conocerse esta mañana, se activó de inmediato el protocolo que obliga a cerrar el acceso al baño en estas instalaciones.

Paralelamente, ya se ha tomado una segunda muestra para realizar un nuevo análisis que permita confirmar la evolución de la calidad del agua.

El consistorio ha precisado además que, después de las comprobaciones realizadas en el sistema de saneamiento municipal, se ha descartado la existencia de vertidos de aguas fecales en la zona.

El Ayuntamiento ha señalado que se informará a la ciudadanía en cuanto las piscinas puedan reabrirse y ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas.

