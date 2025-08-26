la laguna

El fuerte oleaje obliga a cerrar las zonas de baño de La Laguna

El Ayuntamiento pide respetar la señalización y actuar con prudencia
El Ayuntamiento de La Laguna ha informado este martes del cierre temporal de varias zonas de baño del municipio debido a las malas condiciones del mar.

Por motivos de seguridad, se han clausurado las piscinas de Bajamar y Punta del Hidalgo, además del área del embarcadero de Jóver, donde ondea la bandera roja.

En el caso de la piscina de Jóver, se mantiene abierta, aunque bajo bandera amarilla, lo que implica que está permitido el baño únicamente con precaución.

El Consistorio ha pedido a los bañistas que respeten la señalización instalada en la costa y actúen con prudencia para evitar incidentes.

El propio Ayuntamiento ha difundido en sus redes sociales varios vídeos que muestran el fuerte oleaje registrado en estas zonas del litoral lagunero.

