Desalojan a más de 50 personas en Chipeque a pesar del cierre de senderos y miradores por la alerta máxima

Más de medio centenar de personas fueron desalojadas este sábado, 9 de agosto, del Mirador de Chipeque pese a las prohibiciones vigentes para acceder al monte y al cierre de varios miradores de la Isla por la alerta máxima decretada en Tenerife.
La intervención fue realizada por efectivos del Cabildo de Tenerife en el marco de las medidas de prevención ante el riesgo extremo de incendio forestal y las altas temperaturas.
La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, recuerda que la Isla se encuentra en alerta máxima por riesgo de incendio forestal y por temperaturas máximas, y subraya la necesidad de cumplir las restricciones para “garantizar la seguridad de las personas y de los equipos de intervención”.
Cierres y restricciones
El Cabildo de Tenerife ha decretado desde este domingo, 10 de agosto, y hasta el miércoles 13, el cierre de los accesos a la zona forestal en horario de 18:00 a 6:00 horas. Esta medida afecta a las siguientes vías:
- TF-24 (La Esperanza): kilómetro 9 y kilómetro 23,5 (cruce de Arafo).
- TF-21 (La Orotava): kilómetro 16,5 (Caldera de Aguamansa, vertiente norte).
- TF-21 (Vilaflor): kilómetro 66,8 (Vilaflor, vertiente sur).
- TF-38 (Guía de Isora): kilómetro 12,5 (Subida de Chío).
Los cortes serán ejecutados por la Guardia Civil con apoyo de personal del Cabildo. La TF-28 también está incluida en las limitaciones de acceso al Teide.
Medidas de nivel 3
Desde el viernes 8 de agosto están prohibidas la estancia y el tránsito en el monte, así como la circulación recreativa con vehículos a motor en pistas forestales. También se prohíbe realizar fuego en exteriores, utilizar pirotecnia, emplear maquinaria que pueda generar chispas y realizar aprovechamientos forestales.
Las zonas de acampada y campamentos, así como los miradores de Chipeque y Chimague, permanecen cerrados. Todas las actividades al aire libre organizadas por el Cabildo han sido suspendidas.
Recomendaciones por altas temperaturas
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias activó las alertas en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA) desde las 14:00 horas del viernes 8 de agosto.
La Aemet ha emitido un aviso rojo para hoy, con previsión de temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados.
Entre las indicaciones a la población se incluyen permanecer en lugares frescos, evitar la exposición directa al sol, hidratarse con frecuencia, reducir la actividad física en las horas centrales del día, no dejar a personas vulnerables en el interior de vehículos cerrados y optar por comidas ligeras ricas en agua y sales minerales.