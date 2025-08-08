Doble alerta máxima en Canarias por la ola de calor: “Se trata del episodio más largo desde 2023”

El Gobierno de Canarias, ante el episodio de altas temperaturas y la previsión de que se intensifique durante el fin de semana, actualiza la situación y declara alerta máxima por altas temperaturas en todo archipiélago y alerta máxima por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales y Gran Canaria, a partir de las 14.00 de hoy, viernes 8 de agosto.
Se trata del episodio de calor más largo desde octubre de 2023 y es la primera vez que se activa una situación de alerta máxima por altas temperaturas en todo el archipiélago.
Además, la AEMET ha activado para mañana el aviso rojo por calor en Gran Canaria, y para el domingo en las islas orientales y Tenerife.
Estas decisiones se han tomado esta mañana en la reunión técnica presidida por el viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).
En este encuentro también estuvieron presentes el director general de Emergencias, Fernando Figueredo, el subdirector, Carlos Martín, y la jefa de servicio de Protección Civil y Emergencias, Montserrat Román, junto al director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, y la responsable de la Unidad de análisis de riesgos y planificación operativa, Victoria Palma, además de representantes de los Cabildos.
Ante esta previsión de elevadas temperaturas mantenidas en el tiempo, se pide a la población que no se exponga a situaciones de riesgo y siga las recomendaciones establecidas en estos casos, tanto en lo referido a prevenir problemas de salud relacionados con el calor, como destinadas a impedir que se origine un incendio forestal.
Se espera que el episodio de calor se intensifique el fin de semana. La temperatura media en islas de mayor relieve será el domingo 3 – 4ºC más alta que la del d hoy y en el caso de Lanzarote y Fuerteventura se prevé un ascenso de 8ºC.
Las temperaturas más altas, probablemente se registrarán el domingo y el lunes, y en lo referido a la noche no bajarán considerablemente. Habrá zonas, especialmente en las medianías de la mitad sur y oeste de las islas, donde los termómetros no marcarán menos de 28 – 30ºC de temperatura mínima.
Recomendaciones de autoprotección
Teniendo en cuenta las elevadas temperaturas previstas para los próximos días, desde el Gobierno de Canarias se recomienda a la población que no realice ejercicios físicos en las horas centrales del día, permaneciendo en lugares frescos, bebiendo mucho líquido y protegiéndose del sol en el exterior. Además, se aconseja hacer comidas ligeras y regulares y evitar el consumo de alcohol.
En este sentido, se debe tener especial cuidado con las personas mayores y los menores, que son más vulnerables ante estos episodios de calor intenso. Además, si toma medicación, es importante consultar con el médico si ésta puede influir en la termorregulación o si se ha de ajustar o cambiar.
Por otra parte, para evitar que se declare un incendio forestal, es fundamental no tirar colillas encendidas, ni fósforos o desperdicios en las zonas arboladas. Tampoco se deben lanzar voladores, petardos o artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas o en urbanizaciones rodeadas por bosques.
Asimismo, es imprescindible seguir las limitaciones que establezcan los diferentes cabildos y ayuntamientos, tanto en lo referido al acceso a la zona forestal como a los trabajos que se deben evitar realizar en estas zonas hasta que finalice esta situación de riesgo.
Con el objetivo de proteger las viviendas, es fundamental mantener una franja limpia y libre de vegetación seca y residuos a su alrededor, así como en las parcelas que están sin edificar.
Si se ve humo o fuego en el monte, se debe llamar inmediatamente al 112 e indicar la zona en la que se divisa el humo y el lugar desde el que se está viendo, entre otros datos, para activar rápidamente a los recursos de emergencias.