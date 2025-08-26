El CD Tenerife enseña sus colores para la temporada de la ‘reconquista’

Una alianza para la historia trajo consigo un evento entrañable, emotivo y muy espectacular. El Iberostar Hotel Mencey de Santa Cruz acogió la presentación de las seis equipaciones del CD Tenerife Femenino, que vino acompañada de una sorpresa para todos los asistentes: la aparición en escena de los jugadores Fran Sabina, David Rodríguez y Nacho Gil, para así escenificar la unidad total del fútbol insular en torno al mismo escudo y colores.
En un acto ágil y dinámico, tuvo su participación la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, que puso a Tenerife como “ejemplo” de gestión en el ámbito del fútbol femenino. “Lo digo de corazón”, anunció. También mostró sus esperanzas en que el nuevo sistema de videoarbitraje, que se implantará por primera vez esta temporada en la Liga F, valga para mejorar el fútbol y la comopetición que ella dirige.
Coloquio
La presentación de las equipaciones vino precedida de un coloquio con las Guerreras. María José Pérez, todo un referente, hizo hincapié en la “emoción” que le supondrá pisar el césped del estadio Heliodoro Rodríguez López con el escudo del representativo. Junto a Patri Gavira, Raquel Peña Pisco, Ari Arias y el entrenador Eder Maestre, dijeron que esta semana es “muy importante, porque todo comienza”; y mostraron entusiasmo ante la visita a grandes estadios, pero sobre todo por ejercer como locales en el Heliodoro Rodríguez López cuando reciban el próximo 13 o 14 de septiembre al RCD Espanyol.
Personalidades
Había dado el pistoletazo de salida la entrevista al presidente del CD Tenerife femenino, Sergio Batista, desde el patio de butacas. El presidente de la entidad no pudo contener la emoción y dijo estar entusiasmado por la respuesta del público, que llenó los jardines del Mencey. Acudieron Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales, y Yolanda Moliné, consejera de Deportes, en representación del Cabildo Insular de Tenerife; y Gladis de León, concejala de Seguridad, igualdad y diversidad afectivo-sexual, en nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz.
José Juan Gutiérrez, exjugador del CD Tenerife y de la UD Las Palmas en los años 60 y 70, dijo que la alianza “ha sido un acierto” y comentó que “las mujeres juegan y meten goles igual que los hombres, así que es maravilloso verlas en el Heliodoro Rodríguez López y de blanquiazules, con el escudo que a todos representa”.
Por parte del CD Tenerife, acudió su vicepresidente, Ayoze García, quien arropó a las y los futbolistas del club en el momento de la presentación de las nuevas indumentarias.
Las nuevas equipaciones, presentadas
De la firma Hummel, las camisetas son análogas a las del masculino. La tercera equipación ofrece un espectacular difuminado con tonos azules, celestes y blancos y que fue portada por la canterana Paola Hernández; la segunda es violeta, en referencia a la igualdad que preconiza y la lució la tinerfeña Natalia Ramos; y la primera homenajea a los héroes del ascenso de 1960, conseguido por el CD Tenerife con destino Primera División. Dicha indumentaria la lució María Estella.
De igual manera, las guardametas del Costa Adeje Tenerife Egatesa Noelia Ramos lució la primera equipación de portera, Nay Cáceres la segunda indumentaria y Sara Niz la tercera.
De ahí el sentimiento “a flor de piel” de José Juan Gutiérrez, que dijo estar viviendo “un día espléndido”. Lo fue para todos los asistentes y también para quienes siguieron el evento en la distancia. Organizó el acto la agencia Somos Complot, que ofreció su edición más femenina y blanquiazul de su ya clásico Isla de Fútbol.
Iberostar Group, nuevo patrocinador del Costa Adeje Tenerife
El grupo Iberostar ha firmado un acuerdo de patrocinio con el Costa Adeje Tenerife, primer equipo del Club Deportivo Tenerife Femenino, de cara a la temporada 2025/26 en el Iberostar Heritage Grand Mencey. Esta colaboración permitirá a la compañía hotelera tener una presencia destacada en el estadio, reforzando así su apoyo al deporte y, en particular, al fútbol femenino de Canarias.
Con esta alianza, Iberostar apuesta por seguir consolidando su vínculo con la isla de Tenerife y su tejido social y deportivo, acompañando al equipo en una nueva etapa en la que la visibilidad y el impulso al talento femenino cobran un papel protagonista.
Alejandro Santos, director regional Canarias, Península y Portugal de Iberostar Group, destacó que “para nosotros es un orgullo vincularnos al Costa Adeje Tenerife. Compartimos valores como el esfuerzo, el compromiso y el trabajo en equipo. Este patrocinio refuerza nuestro compromiso con la isla y con el crecimiento del deporte femenino, que es un motor de igualdad y de inspiración para las nuevas generaciones.”
Por su parte, Sergio Batista, presidente del Club Deportivo Tenerife Femenino, señaló que “esta unión con Iberostar supone un paso muy importante para nuestro proyecto. Contar con el respaldo de una compañía líder internacional es un reconocimiento al esfuerzo de nuestras jugadoras y al crecimiento del fútbol femenino en Canarias. Estamos convencidos de que, juntos, lograremos dar nuevos pasos en la profesionalización y el impulso de nuestro equipo.”
Con esta alianza, Iberostar y el Costa Adeje Tenerife reafirman su compromiso con la proyección del deporte y con la promoción de Tenerife como un referente en valores, esfuerzo y superación, reforzando el papel del fútbol como motor de desarrollo social y deportivo en las islas.