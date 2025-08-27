El semáforo de Santa Cruz que desconcierta a los peatones: “Mirando pa’ Cuenca”

Vecinos y transeúntes de la capital tinerfeña no salen de su asombro con un semáforo peatonal mal colocado en plena Rambla de Santa Cruz, en la esquina con Costa Grijalba. El dispositivo, instalado recientemente, se encuentra orientado en dirección equivocada, lo que ha generado confusión entre quienes pasan por la zona.
Algunos ciudadanos lo describen con humor asegurando que el semáforo está colocado “mirando pa’ Cuenca”, ya que la luz no se dirige hacia el paso de peatones, sino hacia otro punto sin relación con el paso de peatones.
Este tipo de incidencias no solo provocan situaciones confusas, sino que también pueden suponer un riesgo para la seguridad vial, ya que peatones y conductores no cuentan con una señalización visualmente correcta en un punto de gran tránsito.
Hasta el momento, el semáforo continúa en la misma posición y los ciudadanos esperan que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife actúe cuanto antes para recolocarlo correctamente.