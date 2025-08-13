Se hizo famosa hace 2 años buscando al hombre que la dejó embarazada en Tenerife: ahora vuelve a la carga con otro objetivo

Tras enfrentarse a las estafas de Internet y a los retos de ser madre soltera, Sarah-Jayne Snow, sigue enfocada en encontrar al hombre que conoció durante sus vacaciones en Tenerife, con quien quedó embarazada.
La madre británica, ahora de 32 años, ha vuelto a compartir su historia con la esperanza de dar una respuestas a su hijo y darle a conocer a su padre biológico, que cree que es de Escocia.
Sarah-Jayne, de East Lothian, Escocia, dice en una entrevista para la prensa británica: “Mi viaje a Tenerife con mi hermana cambió mi vida para siempre”. Sarah señala que se encontraba “muy borracha” y que tuvo “una relación de una noche” con un joven en la playa: “Sé que tenía 19 años, pero no entendí su nombre. Además, no nos dimos los teléfonos, solo recuerdo que trabajaba en el centro comercial Braehead en Glasgow”.
“Solo recuerdo que estaba volviendo a casa a las 5 de la mañana y él me detuvo. Empezamos a charlar y el resto es historia”. El hombre sin identificar, que ella reconoce como el padre de su bebé, se ofreció a acompañar a Sarah a casa después de ver que estaba sola. Al principio, ella no quería ir más allá debido a la diferencia de edad, pues ella tenía entonces 29 años y él 19.
“Me hice un selfie rápido con él para que mi hermana supiera que estaba bien y que volvería pronto a casa. Solo fue un rollo de una noche. Yo le decía que 19 años era muy joven, ya que yo tenía 29, pero él seguía insistiendo.
Al regresar a casa, Sarah-Jayne descubrió que estaba embarazada de seis semanas, tras un fallo en su método anticonceptivo. “No podía creerlo”, dice. “No tenía ni idea de que estaba embarazada, no tenía ningún síntoma. Me hice la prueba de embarazo con mi mejor amiga en los baños de Starbucks. Las dos nos miramos como diciendo ‘wow'”.
Embarazo
Aunque había tenido dos abortos en el pasado, Sarah-Jayne sintió una conexión instantánea con este embarazo. “Solo miré la prueba de embarazo y pensé: voy a ser madre”, comenta. “Sabía que tenía que intentar encontrarlo, no quería que mi hijo sintiera que se había perdido la oportunidad de saber quién era su padre. Lo único que quiero es que el padre y su familia sepan que, si quieren participar, pueden hacerlo”.
La noticia sorprendió a sus amigos y familiares, que cuestionaron su decisión de tener un bebé sin saber nada sobre el padre. Pero a pesar de sus preocupaciones, ella estaba decidida a ser madre.
El embarazo y el parto fueron “fáciles”, y su hermana y su mejor amiga estuvieron allí para apoyarla. A pesar de no contar con la presencia del padre de su hijo, ella calificó la experiencia como “absolutamente increíble. Ha sido la mejor decisión que he tomado“, afirma.
«Puede que él no sepa que tiene un hijo, y eso es algo muy importante”, pero “si él no quiere saber nada, tampoco pasa nada, pero quiero darles a él y a Forrest la oportunidad”. Una búsqueda que comenzó en 2023, cuando aún estaba embarazada, Sarah-Jayne no ha tenido mucha suerte de localizarlo.
Campaña en Tiktok
Decidió lanzar una campaña en TikTok, con la esperanza de que el vídeo le llegara al supuesto padre, lo que alcanzó más de dos millones de visitas, pero sigue sin estar más cerca de ponerse en contacto con él.
La búsqueda del padre la llevó a ser objeto de acoso en Internet, pues muchos la acusaron de “tenderle una trampa” al hombre o de querer solo su dinero. Sin embargo, ella dijo que “no era así” y explicó que “dejó un trabajo como subdirectora en el que ganaba casi 40. 000 libras al año” y que ahora tiene un trabajo a tiempo parcial en una escuela.
“Acabo de poder volver al trabajo”, explica que depende mucho de su hermana para el cuidado del niño. “No recibo manutención infantil porque no pueden cobrársela a él, ya que no tengo un nombre ni nada por lo que identificarlo”.
Sinceramente, “daría cualquier cosa por no tener que pagar la manutención de los hijos y poder disfrutar de un fin de semana para mí sola”. También se refirió a la diferencia de edad entre ella y el padre, algo que muchos ‘trolls’ han criticado. “Todo el mundo solo recuerda ese detalle”, añade.
“En realidad, ahora tiene 22 años. Mi hijo ha crecido mucho. Es lo suficientemente adulto como para decidir si quiere verlo o no”, sin poder identificarlo y sin un número de teléfono ni ninguna otra información de contacto, su búsqueda ha sido difícil.
Empresa de búsqueda de ADN
Tiene una única foto de él, tomada durante una videollamada que hizo a su hermana, y lo describe como un chico de pelo castaño, “era más alto que yo, pero ahora me plateo si no será tan alto, ya que Forrest es bastante bajito y yo mido 1,52 metros”.
Para ayudar en su búsqueda, Sarah-Jayne ha creado una página en GoFundMe para recaudar fondos para una empresa de búsqueda de ADN, que utilizaría su ADN y el de Forrest para encontrar a su familia.
El servicio cuesta 2.400 libras, una suma que, según ella, no puede permitirse como madre soltera. “Estoy intentando ahorrar, pero no voy a tener esa cantidad en mi cuenta bancaria hasta dentro de tres años”, afirma.
Por ahora, sigue manteniendo la esperanza de que su búsqueda le dé respuestas. Cree que, aunque el padre de Forrest no quiera involucrarse, quizá su familia sí lo haga: “¿Y si sus padres quieren ser abuelos?“, se pregunta.
Está decidida a continuar con su búsqueda y confía en que su hijo se sentirá orgulloso de sus esfuerzos cuando sea mayor.