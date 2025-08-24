El gigante chino que pretende tumbar a Amazon desembarca en Canarias con 7 tiendas

El comercio electrónico sigue marcando récords en Europa con Amazon a la cabeza, pero el mapa de este sector podría cambiar de forma significativa tras el último movimiento empresarial procedente de China. El gigante asiático JD.com, considerado el segundo mayor vendedor online en su país después de Alibaba, ha cerrado una operación estratégica que le otorga entrada directa en el mercado europeo.
La compañía, conocida como el “Amazon chino” por la amplitud de su catálogo —que incluye tecnología, moda, alimentación y artículos para el hogar—, ha adquirido el 57% de la sociedad alemana Ceconomy, matriz de Mediamarkt, por un valor aproximado de 2.500 millones de euros. Con ello, JD.com se asegura presencia física en el continente gracias a los 1.000 establecimientos de Mediamarkt, de los que 112 están en España y siete en Canarias.
Este factor puede marcar la diferencia frente a Amazon, que carece de puntos de venta físicos. Los clientes de JD.com podrán combinar la compra online con la recogida en tienda, probar los productos y recibir atención personalizada. Además, la operación permitirá a la firma reforzar su estrategia de entregas ultrarrápidas en 24 horas, apoyándose en una marca ya consolidada y de confianza para los consumidores europeos.
La consejera delegada de JD.com, Sandy Xu, ha subrayado que el objetivo es “crear la plataforma de electrónica de consumo de última generación líder en Europa”, según recogieron medios especializados. El movimiento también refuerza el modelo híbrido de la compañía, que integra venta digital y comercio físico en una misma red global.
Fuentes del sector apuntan que todavía es pronto para medir el impacto de la operación, pero que marcará un antes y un después en el panorama del ‘e-commerce’ europeo, en el que Canarias tampoco quedará al margen. Como anuncia Canarias 7, pese a las dificultades que imponen los trámites aduaneros a muchas plataformas, las grandes firmas han sabido sortear esos obstáculos, consolidando un mercado con gran potencial de crecimiento en las Islas.
A ello se suma la ventaja fiscal del IGIC, que exime de tributos a los productos de hasta 150 euros. Un factor clave para seguir atrayendo compras en línea.
JD.com, además, cuenta con una diferencia competitiva notable: controla directamente toda su cadena logística, con un modelo pionero que incluye drones, vehículos autónomos y sistemas de inteligencia artificial capaces de anticipar la demanda y optimizar la gestión de sus almacenes.