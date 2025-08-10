Grandes maestros sufren el vértigo de estar ‘Jugando con Las Estrellas’ en La Palma

Como ya es tradicional durante las primeras semanas de cada mes de agosto, cerca de las 200 personas llegadas a la Isla con motivo de la celebración del Torneo internacional de Ajedrez ‘Jugando con Las Estrellas’ protagonizan el día a día en las calles, plazas y establecimientos de Santa Cruz de La Palma para alegría de comerciantes, restauradores y, lógicamente, los numerosos amantes del Deporte-Ciencia existentes en la Isla.
Además, esta edición cuenta con el plus de coincidir en un año lustral y, como es natural, tanto instituciones como organizadores se han esforzado en dar un salto de calidad con la presencia de medio centenar de maestros titulados entre los 150 inscritos y procedentes de hasta 25 países.
Todo ello hay que demostrarlo sobre el tablero y, tras las tres rondas disputadas entre el pasado viernes y ayer, lo cierto es que los principales favoritos a la victoria final ya han padecido el vértigo de estar ‘Jugando con Las Estrellas’ y algunos han perdido unos valiosos puntos demasiado pronto, porque ahora les obligará a adoptar más riesgos en posiciones equilibradas frente a los que seguramente serán sus principales adversarios con vistas a la clasificación final.
Es el caso del inscrito con mayor Elo (el nivel de cada ajedrecista se calcula por puntos según sus resultados, como el de los tenistas), el Gran Maestro (GM) ucraniano Yuri Solodovnichenko, quien sucumbió en la segunda ronda ante el Maestro FIDE (MF) alemán Michael Schenderowitsch tras un sacrificio de calidad del germano que inclinó la balanza.
Más formidable aún (por la diferencia de sus respectivos Elo) fue la victoria de la catalana Isaura San Juan sobre el GM islandés Hannes Stefansson, séptimo preclasificado pero todo un excampeón mundial sub-16 que en su momento álgido superó los 2.600 puntos Elo y campeón de su país en diez de once ediciones consecutivas. Además, San Juan -campeona de Catalunya femenina en su día- ganó al islandés con negras en una Defensa Petrov de la que no salió muy bien parada, pero luego se mostró implacable a la hora de castigar los errores de su rival durante el medio juego.
Tras disputarse las tres primeras rondas, hasta siete ajedrecistas cuentan sus partidas por victorias. Entre ellos hay que llamar la atención sobre el potente GM argentino de 27 años Tomás Sosa, pero también sobre todo un clásico del Ajedrez canario como el GM croata, Bojan Kurajica, afincado en las Islas desde hace lustros y que fuera campeón del mundo juvenil además de doble medallista olímpico.
El resto de jugadores con tres de tres son otros tantos Maestros Internacionales (MI) como son el francés Arthur Lucas, el chino Xinyang Nie y el griego Georgius Gkoumas, además del kazajo Aituar Zhukenov.
Resta recordar que el Torneo Internacional de Ajedrez ‘Jugando con Las Estrellas’ cuenta en su octava edición con el apoyo del Cabildo Insular de La Palma a través de la Consejería de Deportes y la empresa pública Sodepal, además de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, bajo la organización del Centro Insular de Ajedrez de La Palma y la colaboración de la Federación Canaria de Ajedrez.
Antes de comenzar la primera ronda se celebró en el pabellón un acto de recibimiento a los ajedrecistas tras el cual la consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, fue la encargada de realizar el saque de honor frente al citado GM Ucraniano Solodovnichenko, acompañados del concejal de Deportes de Santa Cruz de La Palma, Jesús Pérez, y del presidente de la Federación Canaria de Ajedrez y alma mater de este torneo, José Carlos Martín.