La Guardia Civil, tajante ante la protección de uno de los espacios naturales más valiosos de Canarias: “Habrá multas desde 150 euros”

La Guardia Civil, a través de la Unidad del SEPRONA, junto con el Cabildo de Gran Canaria, mediante sus Agentes de Medio Ambiente, han intensificado las labores de vigilancia y prevención en la Reserva Natural Especial de Las Dunas de Maspalomas con el objetivo de proteger “uno de los espacios naturales más valiosos y frágiles del Archipiélago”.
Según ha apuntado la Benemérita, la presión humana sobre este enclave es creciente. Se estima que entre 150 y 300 personas acceden indebidamente a las dunas cada día, atravesando zonas restringidas y saliéndose de los senderos habilitados.
El punto crítico se produce al atardecer, cuando pueden concentrarse hasta 500 visitantes sobre la arena, lo que “pone en riesgo la flora autóctona y provoca la huida de la fauna que habita en el lugar”.
Pese a la existencia de cartelería, cuerdas de delimitación y espacios habilitados para la observación, muchos visitantes ignoran las normas “con el único propósito de obtener una foto del paisaje”, ha señalado la Guardia Civil.
Nuevas medidas de la Guardia Civil
Ante esta situación, la colaboración entre el SEPRONA y los Agentes de Medio Ambiente cobra especial relevancia, no solo mediante la presencia disuasoria y el control sobre el terreno, sino también dentro de una estrategia más amplia puesta en marcha por el Cabildo de Gran Canaria para reducir la presión de visitantes y promover la sensibilización ambiental.
Entre las medidas complementarias anunciadas destacan la instalación de sensores para monitorizar la afluencia, un nuevo sistema de señalización digital con códigos QR, la colocación de pantallas informativas en puntos estratégicos y el refuerzo del control ambiental de la laguna.
Especies protegidas
La Guardia Civil recuerda que la riqueza natural de las Dunas de Maspalomas justifica esta atención especial, ya que en su singular paisaje conviven especies vegetales como tarajales, balancones o siemprevivas, junto a una destacada avifauna en la que figuran el charrán, el chorlitejo o el cernícalo, además de más de 20 especies que utilizan este ecosistema para anidar tanto en las dunas como en la Charca.
Multas desde 150 euros
La Benemérita subraya que “está terminantemente prohibido acceder a zonas restringidas” y que el incumplimiento de las normas puede derivar en sanciones económicas a partir de 150 euros, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Según esta ley, las multas por incumplir la normativa en áreas sensibles como las Dunas de Maspalomas pueden variar en función de la gravedad:
- Acceso indebido a zonas restringidas: desde 150 euros.
- Residuos o daños en señalización: entre 600 y 6.000 euros.
- Obras o construcciones sin autorización: de 1.000 a 50.000 euros.
- Usos no autorizados (vehículos, eventos, etc.): entre 3.000 y 80.000 euros.
- Obras en espacios especialmente protegidos: sanción del 100 % al 200 % del valor de la obra ejecutada.
- Infracciones muy graves en suelos rústicos protegidos: hasta 150.000 euros.
Vídeos en redes refleja la situación
El incumplimiento de las normas en las Dunas de Maspalomas queda reflejado con frecuencia en redes sociales. Uno de esos ejemplos es un vídeo publicado en TikTok por el perfil Viaja más por menos, en el que se muestran a decenas de personas transitando por zonas restringidas de las dunas pese a la señalización que lo prohíbe.
En las imágenes se observa la cartelería que advierte de la prohibición de acceder a la arena y, sin embargo, numerosos visitantes caminan, excavan y se deslizan por la superficie. En el propio vídeo, la creadora de contenido advierte: “Me dedico a las redes sociales, pero en serio, no hagan esto. Sean un ejemplo de verdad. ¿Queda claro? Dice que no se puede pasar, por favor”.
En el texto que acompaña a la publicación, añade que, aunque la multa “supuestamente es de 150 euros”, durante su visita “no había absolutamente nadie regulándolo y a la gente le daba completamente igual todo”.
Además, recalca que niños jugaban y se tiraban por las dunas, describiendo la escena como “un espectáculo” y pidiendo que las autoridades adopten medidas adicionales para evitar la degradación del espacio.
@viaja_mas_por_menos Contexto ℹ️ Las Dunas de Maspalomas son un paisaje protegido en el sur de Gran Canaria. Está prohibido andar sobre ellas y existen zonas habilitadas y senderos por donde SÍ puedes pasar a verlas y disfrutarlas. Supuestamente la multa es de 150€ pero no había absolutamente nadie regulándolo y a la gente le daba completamente igual todo, sin respeto ni educación ninguna. Solo por la foto. Niños haciendo agujeros y tirándose por las dunas… un espectáculo. Me dedico a crear contenido de viajes en redes sociales y aprovecho este canal para pedir que le llegue esto a quien tenga que tomar medidas para que no desaparezcan 🥹 Es lamentable… #grancanaria #maspalomas ♬ suara asli ||| BARU BELAJAR NGONTEN – Wafee