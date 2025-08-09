Hace un ‘top 5’ de canciones que dan felicidad a un canario y despierta las críticas: “Esa ni la conozco”

El usuario de TikTok El Rincón de Nago ha compartido un vídeo en el que presenta su ‘top 5’ de canciones que le dan felicidad a un canario, ordenadas de la quinta a la primera posición, mientras las canta y baila con entusiasmo. “Si esto no es felicidad, que alguien me lo explique”, afirma.
En el puesto cinco sitúa Cuando acaba el placer, seguida por Noche de copas, que considera que “un canario tiene que conocer sí o sí”. A continuación menciona El doctorado y en segundo lugar Ven báilalo. En la primera posición coloca Noche de fantasía. Al final del vídeo anuncia que “habrá segunda parte, tranquilos”.
Las reacciones no se han hecho esperar y varios usuarios han dejado sus comentarios cuestionando el listado. Algunos coinciden en la mayoría de las canciones, pero no en todas: “De acuerdo con todas menos con la 3, esa ni la conozco”, comenta uno.
Otros señalan ausencias como “alguna de Edwin Rivera”, Marejada o La ventanita. También hay críticas a la inclusión de Ven báilalo, aunque no faltan quienes respaldan la primera posición de Noche de fantasía, afirmando que “es ponerla y todos salimos a bailarla”.