Un hombre se debate entre la vida y la muerte en Canarias tras caerle encima un palé con barriles de cerveza

Fue evacuado de urgencia a un centro hospitalario
Tragedia en Tenerife: muere un hombre en un accidente
Un hombre se debate entre la vida y la muerte en Canarias tras caerle encima un palé con barriles de cerveza. Ambulancia SUC 112 Canarias
Un hombre de 40 años resultó herido grave después de que le cayera encima parte del palé con barriles de cerveza que transportaba en la Avenida de Gran Canaria, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al varón de un traumatismo en miembro inferior de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada a Hospiten Roca.

Mientras, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana colaboraron con los recursos desplazados y agentes de la Policía Local realizaron las diligencias correspondientes.

