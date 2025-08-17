Tragedia en un hotel de Canarias: muere tras comer pollo en mal estado: “El personal no se lavaba las manos”

Una muerte en un hotel de Canarias ha convulsionado al Reino Unido. Leslie Green, un hombre de 70 años originario de Bolton (Reino Unido), perdió la vida tras contraer una infección por salmonela durante su estancia en un hotel de cuatro estrellas de Fuerteventura. Así lo confirmó una investigación forense citada por el medio británico The Daily Mail.
El matrimonio había viajado para celebrar el cumpleaños de Green y, durante los primeros días, disfrutó del buen clima y el descanso. Todo cambió el 9 de octubre de 2024, cuando el turista comenzó a presentar síntomas de intoxicación alimentaria, después de consumir pollo que, presuntamente, no estaba bien cocinado en el buffet del hotel de Canarias.
En un primer momento fue atendido por el médico del complejo, pero al empeorar su estado fue trasladado a un centro de salud y, posteriormente, a un hospital cercano. Allí su situación se complicó: sufrió sepsis, insuficiencia renal y fallo multiorgánico. Tras varias semanas en coma inducido, falleció el 4 de noviembre.
Culparon al hotel de Canarias
Su esposa, Julie Green, también resultó infectada tras comer en el mismo buffet. Pasó ingresada durante una semana, precisamente el día en el que debía celebrar su cumpleaños. En la audiencia judicial posterior, criticó la falta de higiene en el restaurante del hotel, donde —según relató— se servían alimentos apenas templados y se mezclaban platos recién preparados con otros que llevaban tiempo expuestos. También denunció que parte del personal no cumplía normas básicas, como lavarse las manos con regularidad.
Entre lágrimas, Julie describió el profundo vacío que dejó la muerte de su marido: “Era mi mejor amigo, el alma de nuestra familia. Nunca pensé que iríamos de a un hotel de Canarias y que él no volvería”. Pese al dolor, aseguró que su testimonio busca evitar nuevas tragedias: “Hablar de esto es duro, pero necesario. Nadie debería pasar por lo que nosotros hemos vivido”.
El informe forense fue concluyente: la muerte se debió a una infección grave de salmonela derivada de la ingesta de pollo mal cocinado. La autopsia y los análisis clínicos reforzaron las sospechas de la familia sobre las deficiencias en la manipulación de alimentos en el establecimiento.
La abogada que representa a los familiares subrayó que las pruebas aportadas evidencian una clara negligencia alimentaria: “Este caso refleja los riesgos reales de incumplir los protocolos de seguridad alimentaria”, sentenció.