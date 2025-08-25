Si identificas alguno de estos tatuajes, contacta urgentemente con la Policía

La asociación SOS Desaparecidos ha hecho un llamamiento urgente a la ciudadanía mediante la difusión de una imagen en la que se muestran tres tatuajes muy característicos, pertenecientes a personas actualmente en paradero desconocido.
En el cartel, que circula ya en redes sociales, se solicita colaboración en varios idiomas con un mensaje claro: “¿Has visto estos tatuajes?”. La entidad subraya que cualquier detalle puede ser determinante para dar con el paradero.
🇪🇸 Español. Puede ayudarnos a identificar a la persona que lleva estos tatuajes!?— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) August 23, 2025
Información anónima info@sosdesaparecidos.es
🇮🇹 Italiano
Ci puoi aiutare a identificare la persona che ha questi tatuaggi?
Segnalazione anonima: info@sosdesaparecidos.es
🇬🇧 Inglés
Can you help us… pic.twitter.com/QoPQiy15k0
Quienes reconozcan alguno de los tatuajes o puedan aportar información relevante deben ponerse en contacto de forma anónima con la asociación a través del correo info@sosdesaparecidos.es, o bien comunicarse directamente con la Policía Nacional en el teléfono 091.
Desde SOS Desaparecidos recuerdan que la implicación ciudadana es clave en los procesos de búsqueda y piden la máxima difusión de la imagen para aumentar las posibilidades de localización.