Buscan a Taysa, menor desaparecida en Tenerife

Tiene 15 años; fue vista por última vez el 10 de agosto
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio del Interior, ha lanzado un mensaje de ayuda para tratar de localizar Taysa S.D.S., una menor de 15 años, cuya pista se perdió en Arona, en Tenerife, el pasado 10 de agosto.

Taysa mide 1,60 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo largo y castaño, con ojos color marrón.

Desde la asociación piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier información se dirijan a los teléfonos 062 (Guardia Civil), o contacte en la web cndes.es.

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, coordina a nivel estatal la recopilación de datos y la gestión de alertas relacionadas con personas desaparecidas en España.

Este organismo actúa como enlace entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, instituciones públicas y asociaciones de familiares, ofreciendo asistencia y seguimiento en cada caso.

Además, el CNDES elabora informes anuales y mantiene un registro actualizado que permite mejorar la prevención y la respuesta ante estas situaciones.

