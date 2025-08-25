Buscan a Taysa, menor desaparecida en Tenerife

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio del Interior, ha lanzado un mensaje de ayuda para tratar de localizar a Taysa S.D.S., una menor de 15 años, cuya pista se perdió en Arona, en Tenerife, el pasado 10 de agosto.
Taysa mide 1,60 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo largo y castaño, con ojos color marrón.
Desde la asociación piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier información se dirijan a los teléfonos 062 (Guardia Civil), o contacte en la web cndes.es.
El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, coordina a nivel estatal la recopilación de datos y la gestión de alertas relacionadas con personas desaparecidas en España.
Este organismo actúa como enlace entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, instituciones públicas y asociaciones de familiares, ofreciendo asistencia y seguimiento en cada caso.
Además, el CNDES elabora informes anuales y mantiene un registro actualizado que permite mejorar la prevención y la respuesta ante estas situaciones.