Incendio en una vivienda en La Laguna

Los vecinos de las viviendas cercanas sacaron cubos de agua y conectaron mangueras para intentar sofocar las llamas
Incendio en Taco. DA
Un incendio declarado esta noche en una vivienda de Taco, en el municipio de La Laguna, ha movilizado a los vecinos de la zona, que actuaron rápidamente para evitar que las llamas se propagaran.

El fuego se originó en la azotea de la casa de una mujer de avanzada edad, y las primeras hipótesis apuntan a que pudo iniciarse en el cuarto de la lavadora, donde había una bombona de gas.

Ante la emergencia, los vecinos de las viviendas cercanas sacaron cubos de agua y conectaron mangueras para intentar sofocar las llamas. Gracias a su intervención, gran parte del incendio fue controlado antes de la llegada de los Bomberos de Tenerife.

En el lugar también se encuentra la Policía Local, coordinando la seguridad y el acceso a la zona. Según informan las autoridades, el fuego está controlado y no se han registrado heridos.

Este suceso ha puesto de manifiesto la rápida respuesta y colaboración vecinal, que fue clave para minimizar los daños mientras llegaban los servicios de emergencia.

