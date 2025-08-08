La Aemet actualiza la previsión de la ola de calor en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión del tiempo en Canarias para este viernes, 8 de agosto de 2025. Cabe recordar que, al igual que buena parte de la Península, las Islas se están viendo afectadas por una ola de calor que está dejando temperaturas por encima de los 35ºC en algunas zonas.
Esta situación adversa ha obligado a la Aemet a activar avisos amarillos y naranjas, y al Gobierno regional a declarar la alerta en Gran Canaria y la prealerta en la provincia occidental, aunque el calor tendrá especial incidencia en Tenerife.
Podrá haber intervalos nubosos en franjas costeras del norte, principalmente a primeras y últimas horas, así como intervalos de nubes medias y altas en horas centrales, que podrían dejar algún goterón en la zona de Las Cañadas.
Además, también se espera calima, que afectará principalmente a zonas altas y medianías, especialmente con orientación sur.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, con probabilidad de que se superen los 37ºC localmente en medianías orientadas al este, sur y oeste. Además, se podrán alcanzar los 34ºC en el área metropolitana de Tenerife, especialmente en la fachada sur, así como en medianías del norte.
Mientras, las mínimas en medianías apenas bajarán de los 26-27 ºC.
Soplará el alisio con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y extremo noroeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.
En el oeste, predominarán las brisas, y en altas cumbres, el viento será en general flojo de componente sur.
La previsión de la Aemet para la provincia de Las Palmas
La previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas para este viernes indica que en Gran Canaria estará poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en franjas costeras del norte, principalmente a primeras y últimas horas, así como algún intervalo de nubes medias y altas.
También se espera calima principalmente en zonas altas y medianías, especialmente con orientación sur.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, estará despejado, salvo por intervalos nubosos en litorales del oeste a primeras horas. Se espera calima ligera, según la Aemet.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo ligero ascenso de las mínimas en la mitad sur. Se espera que se superen los 38ºC en medianías orientadas al sur, sureste y oeste, siendo probable alcanzar los 34ºC en medianías del norte, así como en costas del sudeste, sur y oeste.
Las mínimas, por su parte, estarán por encima de los 26-28ºC en la mitad sur, especialmente en medianías.
En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros estarán entre los 24ºC de mínima y los 27ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará el alisio con intervalos de fuerte en zonas bajas del noroeste y sureste, siendo probable las rachas ocasionalmente muy fuertes; y con predominio de las brisas en el suroeste; mientras en cumbres, el viento será moderado del nordeste girando a este y amainando.