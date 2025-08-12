Las “amenazan” con quitarles las hamacas si se bañan en la piscina: “Hartos de este turismo”

Un vídeo publicado en TikTok por la usuaria @meelpr7, residente canaria, se ha hecho viral al mostrar una disputa por el uso de las hamacas de un hotel en el sur de Tenerife durante sus vacaciones.
En la grabación, la joven explica que se encontraba descansando en unas tumbonas de la piscina cuando un turista se les acercó para decirles que esas hamacas “eran suyas” porque habían dejado las toallas sobre ellas a las 10.00 horas, marchándose y volviendo dos horas después, superando las 12.00 horas. Para ese momento, las dos jóvenes ya llevaban prácticamente dos horas y media ocupando las tumbonas.
@meelpr7 La situación fue más compleja, pero entre que no grabe todo y que es un rollo explicar todo en un vídeo, pero en fin, que estamos hartos de este turismo. Todo por unas simples tumbonas.#canarias #canarias🇮🇨 #turismo #tenerife #lapalma #grancanaria #CapCut ♬ sonido original – Mel🌺🥥
El socorrista del hotel había retirado previamente las toallas al constatar que no había nadie en las hamacas durante un largo periodo. Sin embargo, los turistas insistieron en que les pertenecían y, según el testimonio de las protagonistas, “las amenazaron con quitarles sus cosas cuando fueran al agua” para así recuperar las hamacas.
La situación derivó en una discusión en la que las jóvenes pidieron respeto después de que, según se escucha en el vídeo, los turistas las mandaran callar. Lo que ha generado debate en redes sociales sobre la costumbre de “reservar” hamacas en hoteles dejando toallas durante horas, una práctica que en muchos establecimientos está expresamente prohibida.