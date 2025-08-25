“Las Teresitas necesita las mejoras que piden los vecinos, no hoteles”

“Las Teresitas tiene que equiparse con lo que demandan los vecinos y vecinas de Santa Cruz, los usuarios de la playa y los residentes en San Andrés, y no con hoteles, que ya hay suficientes en Tenerife. La playa y su entorno es uno de los escasos puntos de la Isla que no está turistificado, donde no se ha producido el crecimiento urbanístico desmesurado que vemos en otras zonas, es un icono, precisamente, porque se ha mantenido intacta. En Las Teresitas, menos es mas”.
Los abogados José Pérez Ventura y Antonio Espinosa, en representación de la Asociación Justicia y Sociedad, que ejerció hace unos años la acusación popular en el denominado caso Las Teresitas, expresaron así el malestar por los recientes movimientos en torno al uso que Santa Cruz quiere dar a la parcela de titularidad pública ubicada en la trasera de la batería de San Andrés, que en la actualidad está prevista para uso turístico y que el Ayuntamiento ya ha anunciado que quiere ampliar a otros usos, como la construcción de un centro sociosanitario o la construcción de viviendas.
Ambos denuncian “la incompetencia de quienes gobiernan en el Ayuntamiento para gestionar el uso de esa parcela y la ordenación de la playa”. Pérez Ventura recuerda que en el año 2019, la sentencia condenatoria por el caso Las Teresitas adquirió firmeza y que en 2020 se localizaron activos inmobiliarios de una parte de los acusados que fueron a parar al Consistorio. “Pues bien, durante los últimos cinco años, el Ayuntamiento ha dispuesto de recursos económicos para ordenar la playa y ejecutar los equipamientos que la ciudadanía demanda y no lo ha hecho. Se ha dejado pasar el tiempo sin hacer, insisto, teniendo el dinero para hacerlo”.
En ese sentido, señaló que “es falso que sea necesario configurar una parcela de uso hotelero para que, con su venta, se puedan financiar obras de mejora en la playa porque el dinero está”.
A su juicio, se ha creado un debate artificial “que lo que encubre es la incapacidad de José Manuel Bermúdez (CC) y de Carlos Tarife (PP) para gestionar la ordenación de la playa y su entorno”. En la misma línea, recordó que Patricia Hernández (PSOE), cuando fue alcaldesa del municipio, entre 2019 y 2020, defendió tanto el uso hotelero de la parcela como el mamotreto, “algo a lo que nos opusimos con dureza, mientras que ahora, en la oposición, defiende justo lo contrario”, aseguró.
Sobre la intención del Ayuntamiento de abrir la parcela a otros usos, como el sociosanitario, aseguran que no se oponen, siempre que se haga en las condiciones adecuadas. “Nuestra posición es que no se haga nada, o que haya una intervención mínima en la zona. Nos oponemos totalmente a la construcción de hoteles y de la galería comercial que se quiere hacer y apostamos por que la gente consuma en el comercio local de cercanía de San Andrés”.
Cinco años perdidos
En cualquier caso, lo que consideran que sí hay que hacer son “las mejoras que la ciudadanía demanda: equipamientos deportivos al aire libre, accesos en condiciones, aparcamientos bien planificados, un transporte público adecuado, un paseo o el propio carril bici, que si en algún lugar de Santa Cruz hace falta, es precisamente en esa zona y en el camino hacia ella, y no donde se está instalando”.
Por tanto, piden a los responsables municipales “que se pongan a trabajar, que llegan tarde, que llevamos cinco años perdidos en los que la playa se podía haber ordenado territorial y urbanísticamente pensando en los vecinos y vecinas, no en el negocio turístico”.
José Pérez Ventura insiste en que las mejoras que necesita la playa ya cuentan con la financiación procedente de la recuperación de activos, por valor de 95 millones de euros, que se consiguieron tras un largo proceso judicial de quince años “gracias a la Fiscalía, a la acusación popular y al tribunal que dictó la sentencia condenatoria que permitió recuperar, con intereses, el dinero que fue malversado”. Insiste en que “han tenido cinco años para ejecutar los procesos necesarios y, unos por otros, y la casa sin barrer. Lo que ocurre es que hay una incapacidad absoluta para gestionar”, asegura.
“Hacen falta políticos que gestionen, no ‘influencers”
José Pérez Ventura denuncia la inacción municipal para atender las necesidades de la playa y su entorno y critica la falta de gestión. Pide al alcalde y su equipo “que se pongan a trabajar de una vez, que algunos están más en Facebook que gobernando. No necesitamos influencers, sino personas que gestionen”, afirma.