Malas noticias para Canarias de la Aemet: llega más calor

Las temperaturas máximas alcanzarán en Canarias este domingo los 36 grados en medianías orientadas al sudeste, sur y oeste de Gran Canaria y los 34 grados en las medianías orientadas al sur y oeste de las islas occidentales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Poco nuboso o despejado en general. Intervalos nubosos en zonas bajas del norte y nubosidad de evolución sobre Las Cañadas en Tenerife. Calima afectando a medianías y niveles altos.
Temperaturas en ligero ascenso, pudiendo ser localmente moderado en zonas de interior. Se superarán los 34-36 ºC en la cuenca de Tejeda y medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria. En las islas occidentales se alcanzarán los 34 ºC en medianías orientadas al sur y oeste.
Alisio moderado que soplará fuerte en vertientes sureste y noroeste con probables rachas localmente muy fuertes. Predominio de las brisas en costas suroeste de las islas montañosas.
En el mar habrá componente norte o noreste fuerza 5 o 6, ocasionalmente 7 en el sureste y oeste mar adentro, localmente 3 en la costa norte. Marejada o fuerte marejada. En la costa sur o suroeste, variable 1 a 3 y rizada.
La previsión para este domingo en Canarias:
Lanzarote. Poco nuboso en general, con intervalos nubosos a primeras horas del día en el litoral oeste de la isla. Calima en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, superándose los 30-32 ºC en el sureste. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en zonas de interior de la mitad sur donde no se descartan rachas muy fuertes, más probables durante la segunda mitad del día.
Fuerteventura. Poco nuboso en general, con predominio de los intervalos nubosos en litoral oeste a primeras horas del día. Calima en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en el este, no se descarta que se alcancen localmente los 34 ºC en zonas de interior de la mitad sur. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en zonas de interior y especialmente al sur de Jandía, donde no se descartan rachas muy fuertes, más probables durante la segunda mitad del día.
Gran Canaria. Poco nuboso en general, con predominio de los intervalos nubosos en el norte por debajo de 400 a 500 metros, especialmente a primeras y últimas horas del día. Calima afectando principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso, llegando a ser moderado en medianías de la vertiente sur. Las máximas superarán los 36 ºC en medianías de las vertientes sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda. Alisio moderado que soplará fuerte en litorales sureste y noroeste, donde se esperan rachas muy fuertes, más probables durante la segunda mitad del día. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo o moderado del nordeste.
Tenerife. Poco nuboso o despejado en general, con nubosidad de evolución sobre Las Cañadas. En el norte, por debajo de 400 a 500 metros, predominio de intervalos nubosos a primeras y últimas horas. Calima afectando principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero o moderado ascenso en medianías. Las máximas alcanzarán los 34 ºC en medianías de las vertientes sur, este y oeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en litoral sureste y extremo noroeste, así como en la vertiente sur de Anaga, donde no se descartan rachas muy fuertes. Predominio de las brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento flojo o moderado del nordeste.
La Gomera. Poco nuboso en general. En el norte, por debajo de 400 a 500 metros, predominio de intervalos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Calima en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero o moderado ascenso en medianías. Las máximas podrán alcanzar los 34 ºC en medianías de las vertientes sur y oeste. Alisio moderado con intervalos de fuerte en litorales este y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, más probables durante la segunda mitad del día. Predominio de las brisas en el sur.
La Palma. Poco nuboso o despejado. En el norte y este, por debajo de 700 a 800 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Calima en niveles altos. Temperaturas en ligero ascenso, siendo más significativo en zonas de interior. Las temperaturas máximas podrán alcanzar los 34 ºC en medianías del municipio de El Paso. Alisio moderado con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste. Predominio de las brisas en el oeste. En zonas altas, viento flojo variable.
El Hierro. Poco nuboso en general con intervalos nubosos en el nordeste por debajo de 400 a 500 metros, especialmente a primeras y últimas horas. Calima en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías. Las máximas podrán superar los 34 ºC en medianías de las vertientes sur, este y oeste. Alisio moderado con intervalos de fuerte en litoral sureste y extremo noroeste donde no se descartan rachas muy fuertes, más probables durante la segunda mitad del día. Predominio de las brisas en el suroeste.