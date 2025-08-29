Tenerife se blinda contra la filoxera con nuevas medidas de control

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado la prohibición de la importación y tránsito hacia Canarias de frutos —excepto uva de mesa— y semillas de vid (Vitis L. partim) procedentes de países donde esté presente la filoxera, un insecto que afecta gravemente a los viñedos.
La medida, solicitada por el Gobierno de Canarias, busca proteger el patrimonio vitivinícola del Archipiélago e impedir la dispersión del organismo nocivo, después de que se confirmara un foco en Tenerife. El hallazgo fue validado por el Laboratorio Nacional de Referencia para la Identificación y Diagnóstico de Nematodos y Artrópodos Fitopatógenos.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo autonómico, Narvay Quintero, destacó que se trata de “una acción imprescindible para blindar al Archipiélago frente a la entrada de elementos de riesgo”, en consonancia con las medidas cautelares ya establecidas por la Comunidad Autónoma.
La Orden ministerial que regula esta prohibición se publicará mañana sábado, 30 de agosto, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor al día siguiente.
Quintero agradeció la disposición del Estado y recordó que se continúan realizando prospecciones en Tenerife para determinar el alcance de la plaga, además de trabajos de eliminación y tratamiento de las plantas afectadas. También señaló la labor de información y concienciación dirigida a productores y ciudadanía en colaboración con cabildos y administraciones locales.
El consejero subrayó que Canarias mantiene un estatus fitosanitario especial, recogido en la Orden de 12 de marzo de 1987, que regula la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales en las Islas.
Refuerzo para el control de la filoxera en Tenerife
De forma paralela, el Cabildo de Tenerife ha desplegado un equipo de 22 técnicos de Extensión Agraria de sus diez agencias insulares, que durante los primeros días de esta semana han realizado 120 actas de inspección de fincas libres de filoxera.
El consejero insular de Sector Primario, Valentín González, explicó que el objetivo es agilizar las autorizaciones de traslado de la uva durante la vendimia y cumplir con la orden del Gobierno de Canarias sobre control y erradicación de la plaga, detectada a finales de julio en una finca semiabandonada de Valle de Guerra.
González señaló que el trabajo de campo de los técnicos “es vital para evitar que la filoxera se extienda” y pidió a viticultores y Consejos Reguladores que comuniquen con antelación suficiente las vendimias para planificar las inspecciones.
El Cabildo y el Gobierno autonómico han elaborado un protocolo técnico de inspección, que establece la metodología de muestreo de viñas, los síntomas a observar y el número de plantas a revisar por hectárea.
Además, los agentes utilizan un sistema telemático que permite cumplimentar en campo las guías de movimiento y actas de inspección, enviándolas en tiempo real al Gobierno de Canarias.
El responsable insular indicó que, debido al volumen de trabajo, se formalizará un encargo con Gestión del Medio Rural (GMR) para incorporar siete nuevos operarios que apoyen las labores de control.