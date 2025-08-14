La terrible visión de las mejores vistas de Tenerife dejan una pregunta: “La isla está masificada”

El pasado sábado 9 de agosto, más de 50 personas tuvieron que ser desalojadas en Tenerife del Mirador de Chipeque a pesar de que se mantenían vigentes las restricciones de acceso al monte y el cierre de varios miradores de la Isla debido a la alerta máxima activada en la Isla.
La noticia reavivó el debate acerca de la masificación de varios espacios turísticos de Tenerife, siendo el Mirador de Chipeque uno de ellos. Descontrol en los accesos, irregularidades cometidas en espacios naturales… Un nuevo vídeo evidencia la necesidad de que se tomen medidas urgentes en la Isla.
En TikTok, el usuario @jjtsb_ ha posteado una grabación en la que se ve el mirador completamente lleno de gente que quiere contemplar un atardecer y, además, cómo el gran número de vehículos provoca que la zona se haya degradado por completo.
Indignación por lo que ocurre en Tenerife
Curiosamente, tras la publicación del vídeo por parte de este usuario, hubo personas que abogaron por que “cada uno haga lo que quiera”, pero la mayoría insiste en la necesidad de que Tenerife se vea protegida.
“El problema no es todos los que van, es la falta de conciencia y respeto por la naturaleza de los que van, te invito vayas y lo veas con tus propios ojos, el monte lleno de papeles sucios”, indica @PuchiPu21, mientras que otro señala la importancia de las redes sociales en esta situación: “Recuerdo ir ahí hace tres años y solo había cinco personas”.
“Luego se enfadan cuando no queremos que digan el nombre de los sitios, pero es por eso mismo por lo que no lo decimos”, indicaba @natacha0377.
Tenerife y los espacios masificados
Hace solo dos semanas una publicación en Instagram del fotógrafo Diego Manrique, bajo el título “ALERTA TENERIFE”,volvió a poner sobre la mesa la preocupación ciudadana por la masificación turística y la falta de control en zonas naturales y sensibles de la Isla, como el mirador de Chipeque.
En esta ocasión, denunciaba una “situación descontrolada por el turismo en algunos puntos de la Isla”, especialmente en espacios como el Parque Natural de la Corona Forestal, el mayor espacio protegido de Canarias y gravemente afectado por el incendio forestal de 2023.
El texto iba más allá y lanzaba una pregunta directa a las instituciones: “¿Cuándo será el próximo incendio en Tenerife?”, en un tono que deja entrever frustración por lo que consideran una “pasividad de las autoridades”. “No existe control de ningún tipo. ¿Hasta cuándo se va a permitir esto?”, añadía.