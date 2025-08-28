La nueva señal de la DGT que te puede costar 200 euros y cuatro puntos del carné: ha llegado con polémica

Este verano entró en vigor una reforma del Reglamento General de Circulación que ha pasado algo desapercibida, aunque sus efectos son importantes tanto para los conductores como para la propia Dirección General de Tráfico (DGT). La actualización introduce cambios en el catálogo oficial de señales, lo que obliga a los automovilistas a familiarizarse con nuevos símbolos que podrán generar sanciones si no se cumplen las normas que representan.
Uno de los puntos que más debate ha generado es la incorporación de la señal S-991f, cuyo incumplimiento puede derivar en una multa de 200 euros y la retirada de 4 puntos del permiso de conducir.
El cambio normativo quedó recogido en el Real Decreto 465/2025, aprobado el 10 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 17 y vigente desde el 1 de julio. En él se actualiza la serie S-991 de señales de control, donde ya figuraban símbolos tan conocidos como el que advierte de la presencia de radares fijos o móviles, o los que indican sistemas automáticos de vigilancia en semáforos.
En este contexto aparece la señal S-991f, destinada a advertir del control de separación mínima entre vehículos en autopistas y autovías. Su función es avisar de que existe un dispositivo encargado de verificar si los conductores respetan la distancia de seguridad. Estas señales pueden ir acompañadas de paneles adicionales que aporten información específica.
Hasta ahora, la DGT ya vigilaba el cumplimiento de esta norma mediante patrullas en carretera, helicópteros Pegasus o drones, pero la novedad radica en la utilización de sistemas automáticos similares a los radares de velocidad. La tecnología actual permite calcular con precisión la distancia entre dos vehículos a partir de su velocidad y el instante en que cruzan un punto determinado, lo que hace posible tramitar de manera automática las sanciones cuando no se respeta la distancia exigida.
Conviene recordar que no guardar la distancia de seguridad está tipificado como infracción grave por la DGT : implica 200 euros de multa y la pérdida de cuatro puntos. El artículo 54 del Reglamento General de Circulación establece que todo conductor debe mantener un espacio suficiente respecto al vehículo que le precede para poder frenar con seguridad en caso de emergencia, teniendo en cuenta la velocidad y las condiciones de la vía.
La controversia surge porque la norma no define con exactitud cuál debe ser esa distancia en todas las situaciones. En el caso de túneles o pasos inferiores, el artículo 95 sí concreta que debe mantenerse una separación mínima de 100 metros o, en su defecto, un intervalo de cuatro segundos. En la práctica, se espera que las nuevas señales vayan acompañadas de marcas en el asfalto —conocidas como galones— o de paneles que indiquen los metros que deben respetarse en cada tramo, de modo que el cálculo sea más sencillo para los conductores.