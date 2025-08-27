La ONU aprueba la propuesta de España y Costa Rica para crear una comisión de control de la Inteligencia Artificial

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado con amplio respaldo, la propuesta presentada por España y Costa Rica para la creación de un Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial (IA) y un Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la IA.
La resolución, que da continuidad al Pacto para el Futuro adoptado en 2024, marca un hito en los esfuerzos internacionales por establecer reglas comunes y transparentes frente a los rápidos avances de la inteligencia artificial, y responde a la creciente preocupación mundial sobre su impacto en la economía, la sociedad y los derechos humanos.
El Panel estará integrado por 40 especialistas de reconocido prestigio, seleccionados por criterios de experiencia en IA y disciplinas afines, además de equilibrio geográfico, de género y de nivel de desarrollo tecnológico de sus países. Los miembros ejercerán un mandato de tres años y deberán presentar informes anuales no vinculantes, que sinteticen las principales investigaciones sobre los riesgos y oportunidades de esta tecnología.
Estos documentos servirán de base para orientar políticas públicas y fomentar un uso responsable y transparente de la IA, sin entrar en fines militares, expresamente excluidos de esta iniciativa.
El Panel deberá además garantizar la independencia de sus integrantes, que estarán obligados a declarar posibles conflictos de interés y a mantener un compromiso activo en los debates y evaluaciones científicas.
Un espacio de debate global
Junto al Panel, la resolución establece el Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la IA, que se celebrará anualmente de forma alternada entre Ginebra y Nueva York. Esta plataforma reunirá a gobiernos, organismos internacionales, sector privado, comunidad científica y sociedad civil.
Entre los temas que se abordarán figuran: el desarrollo de sistemas de IA seguros y fiables, la reducción de brechas digitales entre países desarrollados y en desarrollo, las implicaciones sociales, económicas, éticas, culturales y lingüísticas de la IA, la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión humana en los algoritmos, y la promoción de software, datos y modelos abiertos como motor de cooperación internacional.
El primer Diálogo tendrá lugar en 2026, en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Inteligencia Artificial para el Bien de la Humanidad, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra. Posteriormente, en 2027, se celebrará en Nueva York en paralelo al foro de ciencia, tecnología e innovación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La iniciativa busca que la inteligencia artificial contribuya activamente al cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, evitando que se convierta en un factor de desigualdad global. Para ello, la resolución anima a Estados, sector privado y donantes internacionales a apoyar financieramente los trabajos del Panel y del Diálogo, garantizando así la participación de representantes de países en desarrollo.
La ONU revisará en 2028, durante el examen de alto nivel del Pacto Digital Global, la continuidad de este mandato y sus resultados.
España y Costa Rica, impulsores del acuerdo
Con esta resolución, España y Costa Rica consolidan su papel como actores destacados en la diplomacia tecnológica internacional, al haber liderado una propuesta que busca dotar de legitimidad multilateral a la regulación de la inteligencia artificial, un campo dominado hasta ahora por normativas nacionales o regionales, como la pionera Ley de IA de la Unión Europea.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró la aprobación del texto y recordó que la inteligencia artificial “tiene un enorme potencial para el progreso humano, pero también plantea riesgos que debemos abordar de forma colectiva, con transparencia y justicia”.
Con este paso, Naciones Unidas abre la puerta a un nuevo marco de cooperación internacional que podría definir las reglas del juego de una de las tecnologías más transformadoras y disruptivas de nuestro tiempo.