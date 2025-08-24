Llega el ‘otoño canario’: vuelven las lluvias y bajan las temperaturas gracias al sistema tropical Erin

Canarias vivirá un giro en las condiciones meteorológicas a partir del 25 de agosto, con la llegada de aire más fresco y húmedo, el regreso de temperaturas suaves y un empeoramiento del estado del mar en el norte de las Islas, lo que se conoce como ‘otoño canario’.
Se trata de un cambio significativo tras semanas marcadas por el calor y la influencia sahariana, según adelanta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Este cambio de patrón está relacionado con la evolución de los restos del sistema tropical Erin, que se profundizarán en el Atlántico Norte, alterando la circulación atmosférica en las latitudes superiores.
Esta alteración afectará indirectamente a Canarias, ya que favorecerá la ondulación del jet polar y el descenso de masas de aire más frescas hacia el Archipiélago.
Dicha entrada de humedad interactuará con los alisios, generando condiciones más templadas, con probabilidad de lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve y un descenso de las temperaturas por debajo de la media climática para esta época del año. Estas condiciones se mantendrán hasta finales de agosto e inicios de septiembre.
Además, se espera un notable empeoramiento del estado del mar, especialmente en el cinturón norte de las Islas. Las previsiones apuntan a un mar de fondo del norte-noroeste (NNW) con olas de hasta 4 metros desde este lunes.