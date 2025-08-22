Papada de La Guancha: El Morocho, entre los artistas invitados

Este sábado, 23 de agosto, el municipio de La Guancha celebrará el cierre de sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de La Esperanza, con la ya tradicional Papada y Baile de Magos, un evento que este año alcanza su vigésimo sexta edición y que se ha consolidado como uno de los actos más esperados por vecinos y visitantes.
Según datos aportados por la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Guancha que dirige Alejandro Hernández, alrededor de 800 personas han realizado su reserva de mesa para compartir esta velada en compañía de familiares y amigos, lo que sumado a la asistencia libre, se traduce en la participación de más de mil personas en esta cita popular.
La jornada dará comienzo a las 21:00 horas, con la tradicional cena canaria, acompañada por la música de la parranda El Perenkén Guanchero.
A partir de las 23:00 horas, comenzará la gran verbena, que contará con las actuaciones de Kimbara, Malibú Band, Rafael Flores “El Morocho” y el DJ Fabrizio Salgado.