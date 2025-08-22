Puerto de la Cruz prepara la mayor fiesta de la cerveza de su historia

El Hotel Botánico sirvió ayer de escenario para la presentación de la 52 edición de la Semana Bávara Oktoberfest del Puerto de la Cruz, que se celebrará del 24 al 30 de agosto. La cita está organizada por el Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) en colaboración con el Ayuntamiento, Turismo de Tenerife y el Cabildo Insular.
El programa de esta 52 edición de la Semana Bávara comenzará desde el próximo domigo con un concierto en el Complejo Costa Martiánez. El martes y jueves se harán diferentes pasacalles por el centro de la ciudad y el miércoles a mediodía será el tradicional tour del tren de Loro Parque. Los grandes protagonistas serán las orquestas alemanas Reinheitsgebot, Hüttenzauber y Blechbuckel, venidas expresamente de distintos puntos de Alemania para compartir el tradicional folclore de la cultura germana.
El broche final de esta edición lo pondrá el tan esperado Oktoberfest, que se celebrará los días 29 y 30 de agosto, en la explanada del muelle. Los organizadores aseguran que será la mayor fiesta cervecera de su historia, con una apuesta clara por la experiencia del visitante, aportando de nuevo un salto de calidad en cuanto al planteamiento de una innovadora y diferente oferta gastronómica, junto con cervezas artesanales y repostería típica alemana. Un espacio de encuentro para familia y amigos, con acceso libre, donde también se podrá disfrutar de la buena música en un recinto abierto y ambientado para la ocasión.
Con más de medio siglo de historia, la Oktoberfest de Puerto de la Cruz se ha convertido en un referente del verano canario, combinando tradición alemana, hospitalidad local y un entorno único junto al mar. “Puerto de la Cruz continúa apostando por el turismo de calidad, somos una ciudad abierta al mundo, y esta celebración es un claro ejemplo de ese espíritu cosmopolita, cultural y festivo que tanto nos caracteriza”, señaló el alcalde Leopoldo Afonso, durante la presentación del evento.
Por su parte, la concejala de Turismo y Cultura, Desiré Díaz Torres, agradeció a las empresas patrocinadoras, a la industria hotelera y a los comercios que se han vinculado en esta edición. El presidente del CIT, Juan José Hernández, destacó que “este evento ha sabido crecer con una apuesta fuerte por la experiencia del visitante, agradece a patrocinadores y colaboradores su esfuerzo para la celebración de esta edición e invita a residentes y turistas a disfrutar de la fiesta que combinará tradición cervecera, gastronomía y cultura”.