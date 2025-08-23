Reponen el mosaico de la Virgen de Candelaria tras el acto vandálico que dañó su rostro

El Ayuntamiento de Candelaria ha repuesto esta semana el mosaico de la Virgen de Candelaria que fue vandalizado este mes de agosto.
La imagen, muy querida por los vecinos, había sufrido daños en el rostro y apareció junto a una pintada ofensiva, lo que generó una ola de indignación vecinal.
La nueva pieza ya ha sido colocada y difiere del modelo anterior: no se trata de una mayólica, sino de un tipo distinto de azulejo cerámico.
La sustitución fue posible gracias a los Frailes Dominicos, custodios de la imagen original, quienes entregaron la nueva representación al Ayuntamiento.
El mosaico se encuentra en una zona muy frecuentada por los residentes, especialmente por quienes cada mañana recorren el paseo marítimo entre la Basílica y el antiguo edificio Tenerife Tour, donde se ubica la hornacina. Se trata de un punto de paso habitual para caminantes y fieles.
El entorno donde se produjo el acto vandálico forma parte de una zona en transformación. El antiguo complejo hotelero, cerrado desde 2011, se encuentra en estado de abandono.
El plan municipal prevé reconvertirlo en un espacio residencial y comercial, que incluiría una plaza, un supermercado, la prolongación del paseo marítimo y una terraza mirador en la zona donde antiguamente se encontraban las piscinas.
La reposición del mosaico representa un gesto simbólico de recuperación del espacio público y de respeto a los símbolos religiosos y culturales del municipio.