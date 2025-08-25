El Gobierno de Canarias toma una decisión ante el riesgo de incendios forestales

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha dado por finalizada la situación de alerta por riesgo de incendios forestales, que pasa ahora a prealerta, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).
La decisión se adopta tras analizar la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Decreto 60/2014, de 29 de mayo, que regula el INFOCA.
El ámbito territorial afectado comprende El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, en las zonas situadas a más de 600 metros por el norte y a partir de 400 metros en el resto de vertientes.
En La Palma, la medida afecta a las áreas situadas por encima de 600 metros en la mitad este y a más de 400 metros en la mitad oeste.
Se mantiene en vigor la declaración de prealerta por riesgo de incendio forestal emitida el 1 de junio de 2025 (Declaración 01/2025/INFOCA).
La Dirección General de Emergencias recuerda la importancia de seguir los consejos de autoprotección, entre los que destacan evitar arrojar colillas o cerillas en zonas de riesgo, no utilizar fuegos artificiales en entornos rurales o forestales, y mantener limpias las viviendas de ramas cercanas a las fachadas.
También se recomienda contar con herramientas básicas contra incendios, así como disponer de planes de emergencia tanto para familias como para animales domésticos en caso de evacuación.
Fin de otras prealertas en Canarias
El Gobierno de Canarias también dio por finalizada este domingo, a partir de las 22:00 horas, la situación de prealerta por fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria. La medida afectaba al litoral oeste y sur de La Palma y Gran Canaria, así como a la costa este, sur y oeste de El Hierro, La Gomera y Tenerife, tras la mejora del estado del mar.
La Dirección General de Emergencias puso fin igualmente a la prealerta por temperaturas máximas en el Archipiélago. La medida había estado vigente en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, en las zonas situadas a más de 600 metros por el norte y 400 metros en el resto de vertientes.