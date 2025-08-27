Santa Cruz arregla el semáforo descolocado en la Rambla: un camión lo golpeó y siguió de largo

El semáforo peatonal mal orientado en la Rambla de Santa Cruz, a la altura de la esquina con Costa Grijalba, ya ha sido reparado este miércoles por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El semáforo había generado confusión entre vecinos y transeúntes al encontrarse descolocado desde hacía varios días.
Según han confirmado fuentes municipales, la causa de la incidencia fue el golpe de un camión que circulaba por la zona y que, tras el impacto, se dio a la fuga. El vehículo desplazó la estructura, dejando el semáforo apuntando en dirección equivocada.
El Ayuntamiento procedió a su recolocación este miércoles y aprovechó para revisar el correcto funcionamiento del dispositivo, que además cuenta con un sistema acústico de aviso para personas invidentes, garantizando así tanto la accesibilidad como la seguridad en un punto de gran tránsito de la capital tinerfeña.
Con esta intervención, se da por resuelta una situación que había generado quejas vecinales y preocupación entre los peatones, al tratarse de un cruce muy concurrido en el que la señalización es clave para evitar riesgos.