Presunta trama corrupta en el Servicio Canario de Salud: pagaban a médicos para que recetaran sus medicamentos

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado el envío a los juzgados de instrucción de Tenerife de los indicios de una presunta trama en la que estarían implicados un laboratorio farmacéutico y médicos del Servicio Canario de Salud (SCS). Según las pesquisas, la práctica consistía en el pago de dinero en efectivo y la financiación de viajes a congresos a cambio de que los facultativos recetaran determinados medicamentos.
Las sospechas salieron a la luz durante un juicio laboral por el despido de una delegada de ventas de la farmacéutica. El tribunal canario, además de avalar la procedencia de dicho despido, entiende que existen elementos suficientes para investigar posibles delitos de cohecho en relación al Servicio Canario de Salud. Entre los implicados figurarían hasta diez personas: la extrabajadora, empleados del laboratorio, dos médicos y la propietaria de una agencia de viajes.
El fallo también apunta a indicios de falso testimonio contra siete de ellos, incluidos cuatro empleados de la empresa, los dos facultativos señalados y la dueña de la agencia. El TSJC ha remitido incluso un listado de varias páginas con los nombres de médicos tinerfeños que habrían recibido pagos por la prescripción de fármacos y vacunas.
Incentivos a médicos del Servicio Canario de Salud
De acuerdo con las pruebas aportadas, los incentivosa médicos del Servicio Canario de Salud se canalizaban a través de la delegada y la responsable de la agencia de viajes, que gestionaban viajes, cursos, congresos, cenas y pagos en efectivo para recompensar las recetas de autovacunas y otros productos. Testigos del juicio reconocieron que este tipo de prácticas eran habituales en diferentes provincias y que se realizaban de forma “medio legal”.
En la vista oral, un médico del Hospital Universitario de Canarias (HUC) reconoció haber asistido a un congreso en 2015 financiado por la farmacéutica y admitió que era habitual compartir comidas con la delegada, gastos que en ocasiones eran sufragados por los laboratorios.
Por su parte, un especialista del Hospital de La Candelaria declaró que recibía en torno a 3.000 euros anuales en concepto de ayudas para formación, y que estas visitas comerciales se producían mientras ejercía como funcionario.
La agencia de viajes aparece vinculada a esta supuesta trama en relación al Servicio Canario de Salud como lugar en el que los médicos acudían a cobrar. Existen grabaciones en las que la extrabajadora aludía a que los facultativos preferían los pagos “en B” y hablaba de “la pasta” entregada en sobres. En otras conversaciones se detectaron instrucciones del laboratorio para alterar facturas tras la suspensión nacional de unas vacunas que no contaban con aval.
Una de las conversaciones sugiere incluso que algunos médicos del Servicio Canario de Salud percibían 30 euros por cada receta de vacunas, lo que suponía cerca de 4.000 euros anuales, con una media de 50 prescripciones mensuales. La relación entre el laboratorio y los doctores era tan estrecha que éstos advirtieron que dejarían de colaborar si despedían a la delegada.
La trabajadora, por su parte, llegó a denunciar acoso laboral, aunque la empresa archivó el expediente y se limitó a asignarle otro superior. No obstante, el TSJC sí reconoce que sufrió situaciones de persecución en el entorno laboral que le provocaron depresión y ansiedad, con necesidad de tratamiento psiquiátrico.
La investigación sobre su contrato comenzó cuando presentó una relación de kilometraje sospechosa, lo que llevó a la compañía a contratar a un detective privado. La investigación demostró que incumplía la cláusula de exclusividad, ya que desde 2010 trabajaba también como profesora de autoescuela, motivo por el cual fue despedida.
El tribunal declaró el despido procedente, rechazó su petición de indemnización, pero sí reconoció el derecho a cobrar unos 5.000 euros en concepto de kilometraje que le adeudaba la empresa. Durante su etapa como delegada, la mujer se encargaba de visitar a médicos en hospitales, centros de salud y consultas privadas para promocionar los productos de la farmacéutica en horario laboral.